ア・リーグの優勝決定シリーズは１９日（日本時間２０日）、カナダのトロントで第６戦が行われる。前日の１８日（同１９日）は移動日で、前日練習を行ったマリナーズのウィルソン監督が記者会見に出席した。

本拠での第５戦で逆転勝ちして３勝２敗とし、球団史上初のワールドシリーズ進出に王手をかけている。同監督は「この時期に集中できることこそが、非常に重要だ。外では騒がしさや雑音がたくさんあるけど、選手たちは本当によくやってくれている。まだやるべき仕事は残っている。それが明日から始まる」と気を引き締めた。

前日、マ軍がローリーの同点弾、スアレスの勝ち越しグランドスラムで劇的な勝利を挙げた少し後、ロサンゼルスで大谷翔平が球史に残る３本塁打＆１０奪三振を披露した。このことについて同監督は「あれは本当に信じられないパフォーマンスだった。前例がない。投打の両面であれほどのことをやってのける、ひとりの人間にあんなことが可能だとは、ほとんど想像もつかない。本当に素晴らしい試合だった。ドジャースの進出におめでとうと言いたい。あれは間違いなく歴史的な試合だった」と振り返った。