まさか自分が…「ドアパンチ」は加害者にも被害者にもなり得る！発生したときの対応や対策は？

ドアパンチの被害に遭ったらどうすればいい？対策は？

クルマで出かける場合、目的地に着いたら駐車場を利用する必要があります。

しかし、用事を済ませて駐車場に戻ると、自分のクルマに傷がついていたというケースは少なくありません。

このような被害は、どうすれば防げるのでしょうか。また、自分が加害者側にならないようにする対策も考えていきましょう。

うぁ…「ドアパンチ」どうすれば!?［イメージ画像：PIXTA］

駐車場に戻ったら「自分のクルマに無かったはずの傷が…」。そんな経験をしたことがある人もいるでしょう。

SNSなどでも「ドアパンされて修理することになった…」「ドアパンされて泣きそう」などといった投稿を目にすることが多いです。

ドアパンチは、駐車枠が狭い駐車場や強風の日に起きる可能性が高く、自身が被害者だけではなく、加害者になることもあります。

では、どのように対処すればいいのでしょうか。まずは、自分が隣のクルマに被害を加えてしまった場合の対応を見ていきましょう。

不注意で隣のクルマにドアパンチしてしまった場合、たとえ小さな傷でも当て逃げは絶対にしてはいけません。

必ず相手に謝罪し、警察に連絡しましょう。相手がいない場合は、戻ってくるまで待つ必要があります。

また、加害者と被害者の間だけで解決するのも避けましょう。ドアパンチは「物損事故」に該当するため、報告する義務があります。報告を怠った場合は、義務違反になる可能性があるので注意してください。

道路交通法第72条でも、以下のように定められています。

ーーー

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員（以下この節において「運転者等」という。）は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者（運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。）は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署（派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。）の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置（第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。）を報告しなければならない。

ーーー

警察に連絡したら、被害者に氏名・連絡先・相手車両のナンバーを聞いて、損傷箇所の写真も撮影しておきましょう。その後、速やかに自分が加入している自動車保険会社に事故報告の連絡をします。

当事者間で示談交渉をしてしまうと、さらなるトラブルに発展する可能性があるため、保険会社に任せるのが賢い対応です。

加害者の場合、被害者のクルマの修理代は自身が加入している自動車保険の「対物賠償責任保険」が適用され、補償してもらえます。

ただし、保険を使った場合は翌年度のノンフリート等級が3等級下がり、事故有係数が適用されるうえ、保険料が割高になるので注意してください。

続いて、自分のクルマがドアパンチによって被害を受けた場合の対応を見て来ましょう。

まず、ドアパンチによる傷を見つけた場合、加害者がその場にいてもいなくても、警察に連絡します。実況見分後、「交通事故証明書」を作成してもらいましょう。

交通事故証明書は事故が発生したことを証明する書類であり、後日加害者が判明した際に役立ちます。

警察に連絡した後は、自身が加入している自動車保険会社に事故報告をしましょう。加害者がはっきりしている場合は、相手側に修理費用を請求できます。

加害者がわからない場合でも、車両保険に加入していれば修理費用を補償してもらえる可能性があります。ただし、車両保険がエコノミー型の場合、保険会社によってはドアパンチによる傷が補償対象外の可能性があるので注意してください。

なお、車両保険を使用する場合、契約時に「免責金額」（自己負担額）を設定していると、設定した金額は自己負担になってしまいます。

また、保険を使った場合は翌年度のノンフリート等級が3等級下がると覚えておきましょう。事故有係数が適用されるうえ、保険料も割高になるため、保険料の試算をしてから車両保険を使うか判断するのがおすすめです。

傷は自分で修理する手段もありますが、不自然に修理した跡が残ってしまう可能性があるので、専門業者に任せた方が安心です。

●ドアパンチをしない・されないためには両者の配慮が大切

ドアパンチは、自身が加害者になることもあれば、被害者になる可能性もあります。そのため、両者の配慮が大切です。

駐車場にクルマを止める際は、左右にクルマがいないスペースに止めるといいでしょう。

しかし、後から空いているスペースに止められることもあります。柱や壁際のスペースであれば、片方のドアパンチは防ぐことが可能です。

駐車場が混雑している場合は、風向きを考慮したり大きい車の隣を避けたりすることで、ドアパンチの可能性を低くできます。また、ドアタイプがわかる場合は、スライドドアのクルマの隣であれば、後席のドアパンチを受ける可能性が低くなります。

ドアパンチをしない・されない確立をもっと下げたい方は、被害防止の「ドアディフェンダー」や、加害防止の「ドアエッジプロテクター」などのグッズを利用するのもおすすめです。

クルマを運転するうえで、ドアパンチの被害者・加害者になる可能性はゼロではありません。事故が発生した場合は、落ち着いて警察と自動車保険会社に連絡するようにしましょう。

また、一人ひとりが配慮することで、ドアパンチによる事故を防ぐことができます。