TOMORROW X TOGETHERの世界を楽しむ♡限定カフェ「TXT CAFE」東京・名古屋・大阪で開催

TOMORROW X TOGETHER の日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念し、10月30日より東京、11月7日より名古屋・大阪にて 「TOMORROW X TOGETHER CAFE」 が期間限定オープン♡アルバムの世界観を反映したフード・デザート・ドリンクメニューと、メンバー別ビジュアルのオリジナルアイテムが楽しめる空間。好きなメンバーのドリンクを味わいながら、ファンならずともワクワクする時間をぜひ体感してください♪

カフェ限定メニューで“Starkissed”を味わう

「TOMORROW X TOGETHER CAFE」では、アルバムのテーマ「Alight」と「Uprise」をイメージしたメニューが登場。

FOODには魚介スープをかけて味わう Soup Pasta -Alight-（税込1,990円） や、バター風味の Beef Fried Rice -Uprise-（税込1,990円） が。

DESSERTでは、ヨーグルトアイスとフルーツを添えた Panna Cotta -Alight-（税込1,990円） や、チョコブラウニー×マンゴーの Plate Parfait -Uprise-（税込1,990円） をラインアップ。

【SOOBIN】Black Lemon Soda

【YEONJUN】Black Cassis Tea

【BEOMGYU】Muscat Lemon Soda

【TAEHYUN】Matcha Lemonade

【HUENINGKAI】Non-Alcohol Mojito

DRINKでは、メンバー名を冠した5種の個性あふれるドリンク（各税込990円）と、サイドドリンク（各税込790円）が選べます。

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

予約特典＆注文特典でファングッズをゲット

事前予約（1名 880円／税込）を利用し、カフェでメニューを注文すると「オリジナルチケットカード（ランダム5種）」が1枚もらえます。

また、FOOD／DESSERT注文で「メンバー別メッセージカード（全5種）」、DRINK注文で「オリジナルコースター（全5種）」、物販で税込3,300円以上購入で「オリジナルチケットカード」が各特典条件に応じてプレゼントされます（※1会計につき1枚まで）。

全国3都市で開催！開催概要チェック

開催期間は東京：2025年10月30日（木）～12月14日（日）、愛知・大阪：11月7日（金）～12月14日（日）。

会場は、東京ソラマチ、名古屋グローバルゲート、大阪KITTEにあるBOX cafe&space。予約は2025年10月16日（木）17:00から先着順で受付（予約金 880円＋システム手数料110円要）。

予約にはCAFEサイトのアカウントが必要です。

TXTファン、カフェで“Starkissed”を感じて♡

「TOMORROW X TOGETHER CAFE」はメニューも空間もアルバムの世界観を忠実に表現。限定グッズや特典を手に入れながら、東京・名古屋・大阪で唯一無二の時間を過ごせます。

開催は2025年10月30日～12月14日（東京）、11月7日～12月14日（名古屋・大阪）。ファン同士で語らうもよし、ソロで訪れてじっくり楽しむもよし♡

この冬、あなたの“Starkissed”体験をぜひお見逃しなく！