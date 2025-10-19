兵庫の“瀬戸内海を一望できるグランピングリゾート”が最高！ 関西で珍しい透明ドームテントを展開
宿泊予約サイト「リゾートグランピングドットコム」は、兵庫・南あわじ市に位置するグランピングリゾート“カリコリゾート淡路島”の掲載＆予約受付を開始した。
【写真】天井部が透明!? 珍しいドームテントなど客室の詳細
■オールインクルーシブを採用
今回掲載＆予約受付が開始されたカリコリゾート淡路島は、大阪から車で約90分、瀬戸内海を一望できる絶景オーシャンビューが楽しめる関西屈指の広さを誇るグランピングリゾート。
全室オーシャンビューの客室は、関西でも珍しい天井部が透明なドームテントをはじめ、専用バスルームとトイレを備えたログハウス型コテージやラグジュアリーなヴィラなどがそろい、愛犬と泊まれるドッグフレンドリーの部屋も選べる。
また、敷地内に大浴場や岩盤浴、フィットネスを備えたスパ施設“雁子の湯”が併設されているほか、ビリヤード、ダーツ、漫画コーナーといった滞在中に遊べるアミューズメントや、天然芝のドッグランも用意されている。
さらに、夕食は淡路島産の食材をふんだんに取り入れたシェフ特製BBQを提供。なお、本グランピング施設はオールインクルーシブを採用しており、夕食やラウンジでのドリンクは食べ飲み放題、雁子の湯やアミューズメントも追加料金なしで利用できる。
