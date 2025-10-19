◆明治安田J1リーグ第34節 町田0―0福岡（18日、東京・町田GIONスタジアム）

負傷で戦線を離脱していたJ1アビスパ福岡のFW碓井聖生が後半10分から途中出場し、8月16日の鹿島戦（メルカリスタジアム）以来、約2カ月ぶりに復帰。試合はスコアレスドローに終わり、自身もシュートは1本にとどまった。

拮抗（きっこう）した展開の打破を期待されて送り出されただけに「途中交代で入った中でチームを勝たせられなかった。得点を決められなかったという部分でまだまだ」と首を振った。戦列を離れていた影響もあり「（金明輝）監督からも少し体が重そうって言われた。次はコンディションを上げていきたい」と意欲を示した。

ピッチから離れた2カ月の間にチームは今季ワーストの5連敗を喫するなど、試合を忸怩たる思いで見つめていた。今夏にJ2富山から移籍し、離脱前までJ1リーグ戦で6試合に出場して3得点と攻撃の大きなピースを担っていただけになおさらだ。

「なかなか勝てない試合が多く、自分としては悔しいだったり、情けないという気持ちが強かった。自分が復帰した時には、チームを勝たせられるような得点を取れるようにと思い、きょうも挑んでいた」。決意を込めていた節目の一戦で不発に終わり、闘志は一層かき立てられた。

リーグ戦は残すところ4試合で、次戦は26日にホームのベスト電器スタジアムで湘南を迎え撃つ。「少しでも上位に行くためには勝利しかない。きょうの結果ではだめ。自分が点を取って、スタジアムを盛り上げたい」。盛夏にまばゆい輝きを放ったストライカーが、福岡のサポーターの目前で再び光を放つことを誓った。