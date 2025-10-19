【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、体がエグい回転→特大場外弾

10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った場外弾が話題となっている。

ドジャース3点リードの4回裏ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第3打席。この打席で大谷はブルワーズ2番手チャド・パトリックとの対戦となったが、そのパトリックは、長打を警戒するようにゾーン内での勝負を避け、遠い球で慎重に大谷を誘いにかかることに。しかし大谷は、そうしたバッテリーの誘い球に乗る気配さえ見せず、1球も振らずにカウント3-1とすると、注目の5球目、内角低め、わずかにボールゾーンへと外すように投じられた143km/hのカットボールに反応。小さい半径で素早く体を回転させながら上手く捉えたこの打球は、快音とともにセンターの右に向かって一直線。マウンド上のパトリックが即座に被弾を覚悟した様子を見せるなか、打球は瞬く間にフェンスのはるか上空を超え、そのまま夜空の中へと溶け込んでいく場外弾となった。こうした大谷の凄まじいパワーと優れた技術の“融合”を感じさせる場外弾にファンからは「すげえな」「ありえない」「神の領域」「なんであんな球打てるんだよ」「難しいボールなのに…」「見送ったらボールだろ」「投げる所ない」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季の大谷といえば、昨季までとは違い、長尺バットで開幕を迎えたものの、その取り回しの難しさから、思い描く打撃ができない場面も散見されたが、その後、地道な努力を重ねて長尺バットでの打撃をモノにすると、そこからは豪快な長打に加え、技アリの軽打も放つように。そうした意味でいえば今回の一発、場外へと運ぶ持ち前のパワーはもとより、絶えず進化を続ける大谷ならではの“技アリ弾”であったともいえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）





