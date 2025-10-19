¾¾¸ÍÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¶²ÉÝ¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¡¦º´Æ£³¡Úð¤¬£·ÂÇ¿ôÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£·³ä¡¡Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ë¤¢¤È£²¾¡¡ÄÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ
¢¡¥¼¥Ã¥ÈÇÕÂè£³£·²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡¾¾¸ÍÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÀéÍÕ¡Ë£¶¡½£´¹¾¸Íºê¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡¢·´»³¡¦¥è¡¼¥¯³«À®»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£²Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¥¼¥Ã¥ÈÇÕÂè£³£·²óÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¤¬£±£±Æü¡¢³«Ëë¤·¡¢£±£³Æü¤Ë£´¶¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££±£¹Æü¤Ë¿Ü²ìÀî¡¦²´Ã°ÂæÌîµå¾ì¤Ç½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾¾¸ÍÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¶¹»³À¾Éð¥Ü¡¼¥¤¥º¡Êºë¶ÌÀ¾¡Ë¡¢Åìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÅì¡Ë¤ÈÁÏÀß£²Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÀ¾¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨
¡¡¾¾¸ÍÃæ±û¤ÎÍê¤ì¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¦º´Æ£³¡Úð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç£´¶¯¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£±²óÀï¡¢£²²óÀï¤Ç£¶ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤â½é²ó¤Ë±¦±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¡££²ÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏËÞÂà¤·¤¿¤¬¡¢£³Àï¤Ç£±£°ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¤Î¡È£·³äÂÇ¼Ô¡É¤À¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ëÂÇÀÊ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£±ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¡ËÂÇÀÊ¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº´Æ£¡££±Ç¯À¸¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºò½©¤ÎÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤â£±ÈÖ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£º£²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Á°¼ç¾¤Î¾ïÅÄ¹¬ÂÙ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤«¤é¡Ö£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤·¡¢£±¡¢£²¤ÎËÞÂà¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ³¤¯£²Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¾¡¡£¹¥Ä´¤ÊÀÄÌÚÈ»Ìé¼ç¾¡Ê£²Ç¯¡Ë¤È¤Î£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£