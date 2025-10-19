睡眠の質を上げる入浴は浴室の環境を整えることから！ 特に重要な”室温”と”照明”【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

疲れのとれ方が段違いになる”最高の浴室”のつくり方

日々の疲れを癒やし、心身をリフレッシュできるバスタイム。疲労回復と睡眠導入を促す大切な時間です。この時間をより豊かにするには、浴室の環境を整えることが重要。特に意識したいのが、「室温」と「照明」です。

まず、重視すべきが脱衣所と浴室の温度。理想はリビングと同じくらいの室温です。暖かいリビングから寒い浴室へ移動し、慌てて熱い湯に入ると「ヒートショック」のリスクが高まります。特に冬場は注意が必要です。

反対に夏場は高温に注意。浴室が暑すぎると、入浴でも汗をかくので二重に脱水のリスクが高まります。いずれにしても、浴室の温度を調節するだけで入浴事故の防止が可能に。冬場に浴室が寒くなければ、熱すぎるお湯に入らなくても済むので、健康面でもメリットがあります。また、浴室が北側にある場合は非常に冷え込みやすいので、事前に暖房器具で脱衣所と浴室を暖めておくなど、対策をしましょう。

そして、バスタイムの質を高めるのが「灯り（照明）」です。浴室の照明は、少し暗めがおすすめ。明るすぎるとリラックス効果を妨げるだけでなく、体内時計を整える「メラトニン」の分泌にも良い影響を与えません。理想はほんのり明るい程度の照明。薄暗い空間は心身を落ち着かせ、1日の疲れと緊張をほぐしてくれます。

浴室環境を少し工夫するだけで、より安全で快適な入浴が叶い、良い眠りにもつなげることができます。

ヒートショックにならないよう室温を保つ

危険なのは大きな寒暖差

脱衣所と浴室の温度が下がりすぎないようにしましょう

照明は“少し暗め”がおすすめ

暗めにするコツ①

電球を電球色か温白色にする。昼光色は覚醒してしまうのでNG

暗めにするコツ②

お風呂用防水ランタン（ライト）などを置く

【出典】『１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法』著：石川泰弘／監修：新見正則