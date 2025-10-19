今回は、見え透いたママ友の大嘘に、絶交することを決意した話を紹介します。

図々しいにもほどがある…

「同じマンションに住み、子供をウチの娘と同じ幼稚園に通わせるMさんというママ友が、かなり苦手です。Mさんは私が運転する車に毎日のように乗せてもらおうとしたり、自分がいらないものを押し付けてきたりするんです。

そんなある日、私がコストコに車で行こうとしたところ、Mさんが便乗してきました。正直嫌でしたが、Rさんという別のママも一緒に来てくれて、Rさんはいい人なのでまぁいいかと思い、3人でコストコに行きました。

その後解散しようとしたら、Mさんに『車に乗せてもらったお礼がしたいから、ランチをご馳走するね』と言われ、気乗りしないものの一緒にランチしたんです。で、会計のためにレジに向かいましたが、Mさんは『財布の中、空っぽだ〜』と言ってきたんです。

『これ、絶対に確信犯だな。最初からおごってもらうために私をランチに誘ったんだな』と思うとあきれましたし、Mさんとの絶交を決意しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年6月）

▽ 結局MさんはRさんにお金を借りて、「あとで返すからね」と言ったそうですが……お金を返してくれるかどうか怪しいですよね。

