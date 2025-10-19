本日10月19日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、北村匠海と矢本悠馬が登場！

オープニングトークでは、SixTONESの中で付き合いのあるメンバーは？と聞かれた北村と矢本がそろってジェシーの名前を挙げる。矢本はまだデビュー前だったジェシーとの一風変わった初対面を振り返り、ジェシーも「懐かしいですね」と大笑い。一方、ジェシーを「未知の生物」と呼ぶ北村。思わずゾッとしてしまったジェシーとの衝撃的な出会いを明かすと、メンバーも「怖っ！」と戦慄してしまう…。

ともに朝ドラ俳優でもある北村と矢本の最強タッグが、大好評のダジャレ企画でSixTONESとガチンコ対決！人気俳優の発想力やいかに？動体視力ゲームでは追い詰められた北村が大暴走！今夜も何が起こるか分からない、大白熱の1時間！

◆ダジャレ王ジェシーがついに本領発揮！念願の勝ち抜けなるか!?

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美のイノシシ鍋をゲット。最後まで残った1人はご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

「母が作ったおやつを食べる少女」「クリスマスパーティーをさっさと終わらせる人」「常識のない上司を気遣う部下」など、これらの映像の中にどんなダジャレが隠れているのか？初挑戦のゲスト2人が「ダジャレで恥をさらす恐怖が…」と失敗を恐れてボタンを押せないでいる間に、SixTONESが次々とダジャレを叫んでポイントを獲得。その度胸に「スゲぇ！」と感化された北村と矢本も徐々にエンジンがかかり出し…。ついに答えがひらめいた矢本は「あぁぁ！」と気持ちが高ぶりすぎてまさかの行動に！SixTONESも「ちょと待って！」と大慌て！

そんな中、このコーナーで苦杯をなめてきたダジャレ王ジェシーがようやく本領発揮！キレキレのダジャレを披露するが…。今度こそ念願の勝ち抜けなるか？さらに、森本慎太郎の答えをみんなで横取り!? 北村も思わず「譲ってよ〜」と本音が漏れる？早押しに負ける田中樹は「俺にやらせろ！」と大絶叫！松村北斗は「反省してます」とギャルに謝罪!? 今夜も大波乱のダジャレ対決！予測不能な戦いの行方は…？

問題VTRには、蛙亭、キンタロー。、ジョイマン、ジョニー志村、タイムマシーン3号、長谷川雅紀（錦鯉）、もう中学生が登場！

◆「俺に見えないものはない」北村匠海が動体視力ゲームで掟破りの大暴走！

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ビブグルマン選出の絶品ラーメンをゲット。

元バスケ部の北村が「自信あります。俺に見えないものはないです」と言えば、矢本も「ボクシングをやっているので、止まって見えるんじゃないですか？」とビッグマウス。ダジャレ対決とは打って変わって余裕を見せる2人だが…。最初の威勢はどこへらや、なかなか答えにたどり着けずに珍解答を連発！

しびれを切らしたMC藤森がヒントを与えるものの、チンプンカンプンの北村たちは逆ギレ!? さらに、追い詰められて掟破りの策に出る北村たちに、藤森も「そんなことするならこっちも対策考えますよ！」とブチギレ!? 大混乱の中、果たして答えにたどり着けるか？

