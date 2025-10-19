¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û½©²Ú¾Þ¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î¡Ö£±¶¯¡×¤â¡¢¹¥ÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÉúÊ¼£²Æ¬¤ÎÂç¶î¤±¤Ë´üÂÔ
¡¡£³ºÐÌÆÇÏ»°´§¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£É½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬10·î19Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£º£½Õ¤Î£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î25Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢º£Ç¯¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¿åÇ¼°¦Èþµ¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤Î£±¶¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î£Ç¶¥í¡¼¥º£Ó¡Ê£¹·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÂ¾ÇÏ¤ËÀÜ¿¨¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î²÷¾¡¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ê¤éÃ×Ì¿Åª¤ÊÉÔÍø¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤Î¸åºÆ²ÃÂ®¡£¤Þ¤µ¤Ë´ÓÏ½¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£Ç¶¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡Ê£±Ãå¡££´·î27Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤äÁö¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²þÁ±¡£¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¢ª¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÈÏ¢¾¡¤·¤¿»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥í¡¼¥º£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤âºß±¹¤ÇÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¹¥ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¤ÎÅ¬À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤È¤â¤Ë£²Ãå¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤¬¾å²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÀïÀþÎ¥Ã¦¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»à³Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¤³¤³¤ÏÆó´§¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢£·Æ¬¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤¬½©²Ú¾Þ¤Ë½ÐÁö¤·¡¢£µ¾¡¡¢£³Ãå£±²ó¡¢Ãå³°£±²ó¤ÈÃÇÁ³¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÇ¼µ¼Ô¤¬¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤òºÇÍÎÏ»ë¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿åÇ¼µ¼Ô¤Ïºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö2000£í¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤¬²ÝÂê¤È¸«¤Æ¡¢£²ÈÖ¼êÉ¾²Á¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ìÅý¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤«¤é¡¢Æ±ÇÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï1600£í¡Á1800£í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÇÏÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î´Ö¤Ë¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤ÆÂÎ¤Ä¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¤Ç¤â¡¢Æ°¤¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«......¡×
¡¡ºù²Ö¾ÞÇÏ¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç£¹Æ¬¤¬½©²Ú¾Þ¤Ë½ÐÁö¤·¡¢£³¾¡¡¢£³Ãå£²²ó¡¢Ãå³°£´²ó¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë£³Æ¬¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó´§ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¡£¿åÇ¼µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ï¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ë¤â¼ÂÀÓ¡¢Ç½ÎÏ¤Ç¤Ïº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¹¥ÇÛÅö¤òÁÀ¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢£²Æ¬¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÇÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿åÇ¼µ¼Ô¤Ï¤½¤Î¸õÊäÇÏ¤ò£²Æ¬¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤Ç¤Ï£´³Ñ15ÈÖ¼ê¤«¤éÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ê·è¤á¼ê¤òÈäÏª¤·¤Æ£³Ãå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î34ÉÃ£´¤ò¥³¥ó¥Þ£´ÉÃ¾å²ó¤ë34ÉÃ£°¡£¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢£³ÀïÌÜ¤Ç½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤ÎÁê¼ê¶¯²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢½©²Ú¾Þ¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤ò¤¤Ã¤Á¤ê³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£³Àï¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ëÀïË¡¤Ç¡¢¼«ºßÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡£Êì¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¡¢»Ð¤Ëº£²Æ¤Î£Ç·¾®ÁÒµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥º¤¬¤ª¤ê¡¢·ìÅýÅª¤Ê¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏÅª¤Ë¤ÏÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êì¤ÎÇØÃæ¤òÃÎ¤ë´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£Ç£É¤Ç¤â°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿åÇ¼µ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤À¡£
½©²Ú¾Þ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÇºÇ½é¤Î¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹´üµÙÍÜÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó£Ó¡Ê£µÃå¡££²·î10Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë°ïÁö¡£Â³¤¯¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤ÎËº¤ì¤ÊÁð¾Þ¡Ê£´Ãå¡££´·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ»°¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¥«¥¤¿©¤¤¤¬°¤¯¡¢ÇÏÂÎ½Å¤¬¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëº¤ì¤ÊÁð¾Þ¸å¤Ï½©¤ËÈ÷¤¨¤ÆµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¡£Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£··î¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê£··î£¶Æü¡¿¾®ÁÒ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹20kg¤Ç½ÐÁö¤·´°¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£Ç¶»ç±ñ£Ó¡Ê£¹·î£·Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â½é¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÏÂÎ½Å¤Ï10kgÁý¡£½çÄ´¤ËÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¥Ä´¤ÎÉ½¤ï¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»ç±ñ£Ó¤Ï£´³Ñ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢»Ä¤ê200£í¤Þ¤Ç¿ÊÏ©¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¤Ë£³Ãå¡£¼ê±þ¤¨¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤é......¤È»×¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£½©²Ú¾Þ¤Ç¤âÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¾å¼ê¤ÊÄ¹½ê¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤ÎÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëº£Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢£²Æ¬¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÇÏ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£