

メジャー１年目にホワイトソックスのクローザーとして投げきった郄津臣吾 photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載13：郄津臣吾

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第13回は、２シーズンのクローザー生活を通して、その後の指導者生活に役立つ多くのことを学んだ郄津臣吾を紹介する。

【2004年は忘れられない１年です】

アメリカで初めて郄津臣吾の投球を見たのは、2004年６月６日のシアトルでのマリナーズ戦だった。

８回に４対２とリードした場面から登板した郄津は、わずか７球で三者凡退に抑える。

なかには100キロに届かない超スローボールも含まれており、その時のシアトルのファンの「おーっ」というどよめきが忘れられない。遅すぎるうえに、打者が空振りしたからだ。

しかしその後、９回裏に抑えのビリー・コッチがサヨナラ勝ちを許してしまう。

そうした状況も手伝って、６月12日のアトランタ・ブレーブス戦から郄津はクローザーとして起用され、初セーブをマークした。

郄津のシンカーは、魔法そのものだった。

1968年、広島県生まれ。野茂英雄らと同学年になる。1991年、亜細亜大学を経てヤクルトへ入団。野村克也監督から下手投げ投手としてシンカーを究めることを提案され、習得に成功しクローザーへ。そして2004年、夢だったメジャーリーグへの挑戦がかなった。

郄津は"超遅"シンカーを投げるコツを教えてくれた。

「シンカーを投げるのは、ものすごく疲れます。遅い球を投げているので、しんどいことはないと思われがちなんですが、速球を投げる体の使い方、腕の振り方をしたうえで、シンカーを投げる。そりゃ、腕の振りを遅くして遅い球を投げていたら楽だけど、打たれちゃうよ(笑)。だから、すごく体力を使う」

2004年４月９日、郄津がアメリカで最初のマウンドに立ったのはヤンキー・スタジアムだった。しかも相手は松井秀喜だった。

「メジャーで最初に対戦するバッターが松井とは、ちょっとびっくりしましたね。そのあと、ババ・クロスビーにホームランを打たれて、ご心配をおかけしましたけど」

しかし、そこからベテランらしい投球術を見せ、４月23日から６月29日まで、2カ月以上自責点はなかった。クローザー昇格も当然で、郄津がマウンドに上がると、"Shingo Time"とホワイトソックスのファンは喜んだ。

「１年目はいろいろな球場に行くのがすごく楽しかった。本当に、野球を始めたころに戻ったみたいで。2004年は忘れられない1年です」

シーズン最後までクローザーの地位を守り、６勝４敗、防御率は2.31、19セーブを挙げた。

翌年は開幕をクローザーで迎えたが、被弾するケースが目立ち、その座を譲ることになり、８月１日にはホワイトソックスからリリースされた。その後、ポストシーズン進出を目論んでいたニューヨーク・メッツと契約を交わし、９月からは９試合に登板し、チームに貢献した。この苦しいシーズンを郄津はこう振り返る。

「思ったようにいかなかったですね。相手も自分のことを研究してきているのがわかりました。基本はストレートを待っていて、そこでシンカーが来たとしても、待てるようになっていました。そこを狙ってきているのはわかっていたんですが、うまく対処できなくて」

その後、郄津は古巣のヤクルトに戻るが、2008年はシカゴ・カブスのスプリングトレーニングに参加、2009年はサンフランシコ・ジャイアンツ傘下のフレズノでもプレーし、アメリカでの挑戦が続いた。

【ホワイトソックスGM＆監督から得た学び】

アメリカ時代の郄津とは、いろいろな思い出がある。当時、ホワイトソックスはアリゾナ州の南に位置するツーソンでスプリングトレーニングを行なっていたが、そこまで取材に出かけたこともある。キャッチボールしたのも懐かしい。隣家の親子が、郄津の球を見て「ワオ」と驚いていたのも懐かしい（その家のお父さんは、「いいものを見せてもらった」と言って、お礼にチキンスープを差し入れしてくれた）。

郄津にとっては、ホワイトソックスで過ごした日々が、その後の指導者人生にも生かされている。

「GMだったケニー・ウィリアムズのスプリングトレーニングでのスピーチも忘れられないです。みんなで勝ちにいくんだ。そのためにはクラブハウスにいる仲間を大切にしてほしい、と。『なにかあったら、いつでも俺の携帯に電話をくれ』と言って、本当に番号を伝えてたくれたんですよ」

監督のオジー・ギーエンは、いつでも前向きだった。

「遠征最後の試合で、ちょっと後味の悪い負けをしたのかな。シカゴの空港に着いて、フリーウェイを走っていたら、やたらとデカい音楽をかけて、陽気な人が運転してた。うるさいなあ......と思ってみたら、それがオジー(笑)。いい意味で、終わったことは悔やまない。次の試合に前向き。ホワイトソックスのユニフォームを着られたことは、人生の宝物です」

郄津は最後までユニフォームにこだわり、2012年にはBCリーグの新潟で監督兼選手を務めた。2014年からはヤクルトのコーチ、そして2020年からはヤクルトの監督に就任し、2021年には日本一になった。

日本一になった年の9月、ペナントレースが佳境を迎えた時に、「絶対大丈夫だから。絶対」と選手たちに向けて話したのは、ファンの間でも流行語になった。

「絶対大丈夫」には、オジー・ギーエンの遺伝子が含まれていたと思う。

【Profile】たかつ・しんご／1968年11月25日生まれ、広島県出身。広島工高（広島）―亜細亜大。1990年NPBドラフト３位（ヤクルト）。2004年1月にシカゴ・ホワイトソックスとFA契約。2006年に日本球界に復帰するも、メジャー挑戦を続けた。2012年からは指導者としても活動し、2020年から2025年まで東京ヤクルトの監督を務めた。

●NPB所属歴（15年）：ヤクルト（1991〜2003）―東京ヤクルト（2006〜07）

●NPB通算成績：36勝46敗286セーブ８ホールド９ホールドポイント（598試合）／防御率3.20／投球回761.1／奪三振591

●MLB所属歴（２年）：シカゴ・ホワイトソックス（2004〜05途／アメリカン・リーグ）−ニューヨーク・メッツ（05／ナショナル・リーグ）

●MLB通算成績：８勝６敗（99試合）／防御率3.38／投球回98.2／奪三振88