この記事をまとめると ■OC AUTO SHOW 2025で南カリフォルニアの自動車トレンドを現地取材 ■V8搭載車が激減しフルサイズピックアップにもハイブリッド化の波が到来している ■トヨタ・タンドラが流れを変え環境志向の新たな市場像を形成しつつある

アメリカでも地方のカーショーは縮小気味

今回2025年9月下旬から10月上旬にかけ南カリフォルニアに滞在していたのだが、滞在期間中にアナハイム市のアナハイムコンベンションセンターにて、「OC AUTO SHOW（オレンジ・カウンティ・オートショー）」が、2025年9月25日から28日の会期にて開催されていたので、取材のため訪れた。

政府や官公庁の会計年度（10月から新年度となる）に合わせ、全米各地で行われるオートショー開催のシーズントップをきって開催されるのがOC AUTO SHOWとなる。原則的にはこのショーから、今年（2025年）ならば2026年モデルの展示が可能となり、過去には1台か2台程度だがワールドプレミアモデルなども存在していた。地元ディーラーが自社の在庫から展示車をもち寄るのが基本となるのだが、出展ブランドのなかには、メーカーから一部支援を受けているようでステージなどを展示ブースに設けるところもあった。

欧州ほどではないものの、ここアメリカでも自動車ショーはやや「オワコン化」の傾向があり、かつてはアメリカで販売されているほとんどの量販ブランド車でOC AUTO SHOWでも展示スペースが埋め尽くされていたが、いまでは出展自体を行わないブランドも出てきており、会場内にBEVの試乗コーナーがあったりしている。開催規模の縮小傾向は地元ディーラーが主体ということも大きく響いているようである。

そんなOC AUTO SHOWでも、初日午前中は取材専用としてメディア関係者以外が会場に入ることができない「メディアデー（メディアタイム？）」が用意されている。しかし、基本単なるローカルショーなので訪れるメディアはほとんどなく、筆者だけがカメラ片手に会場内を駆けまわるほかは、地元インフルエンサーがパラパラいる程度となっていた。地元メディア関係者がたまたまいたのだが、「このガラガラぶりはどうなっているんだ、ロサンゼルスショーのようなネタもないじゃないか」と筆者に愚痴をこぼしてきた。

会場もそれほど広くないのだが、展示車をほぼすべて撮影したあとは、アメリカンブランドを中心に会場を巡る「趣味の時間」に費やした。とくに楽しみなのはピックアップトラックとなる。ボンネットを開けて搭載されるV8エンジンを眺めることが筆者は大好きなのである。今回も期待を膨らませてボンネットを開けると、どうみてもV8エンジンより小さいし、シリンダーの数も明らかにふたつほど少ないエンジンばかりが目立った。

よく見ると、とくにステランティスのラムやフォードでは3.5リッターあたりの排気量となるV6エンジンベースのハイブリッドユニットを搭載するモデルが目立っていた。HEVではステランティスやフォードより出遅れの目立つGM系でもあるGMCブースで、お目当てのV8・OHVエンジンにようやく出会うことができた。

フォードブースにはマスタングも展示してあったのだが、ボンネットを開けると直4エンジンが搭載されていた。「アメリカのオートショーなのに、アメリカ自動車文化の象徴ともいえるV8エンジンがほとんどない、これはV8エンジンの終焉が近いのではないか!?」と、筆者はかなり不安になってしまったが、自分を慰める意味もこめて、「ここは南カリフォルニアだからだ」と、やや現実逃避的にものを考えることにした。

ピックアップトラックですらダウンサイジングを強いられる現実

アメリカで生産されるトヨタのフルサイズピックアップトラックとなるタンドラの現行型3代目は、2022年モデルとして正式デビューした。初代、2代目とシボレー・シルバラード、フォードFシリーズ、ダッジ・ラム（その後ラムブランドとして独立）ピックアップなど、アメリカン・フルサイズピックアップトラックの存在もあってV8エンジンのラインアップを続けてきたのだが、現行型では3.4リッターV6ターボを搭載し、あとはこのV6ターボエンジンをベースとしたハイブリッドユニットを搭載する「i-FORCE」がラインアップされるのみで、V8エンジンのラインアップはなくなっている。

この3代目タンドラの登場直後から、南カリフォルニアでは排気量とシリンダー数を減らした「ハイブリッド・フルサイズピックアップトラック」が俄然注目を浴び、販売台数を伸ばしているのがわかるほどに街なかでタンドラを見かけることが多くなった。実際、暦年締めでの年間新車販売台数の推移をみると、2022年は10万4246台だったのが、2024年には15万9528台まで販売台数が増えている。

今回会場で見かけたラムやフォードのフルサイズピックアップに搭載されているハイブリッドユニットを見ても、タンドラを意識したのかなあと思って調べると、フォードF-150のハイブリッドは2020年にすでにデビューしていたものの、ラムに関しては2024年発売となっていた。

OC AUTO SHOWはローカル自動車ショーであり、販売促進に直結したショー内容となっている。そのショーでハイブリッド仕様をメインに展示してきたのだから、やはりタンドラが南カリフォルニアにおけるフルサイズピックアップトラックの風向きを変えたということは否定できないものと考えている。カリフォルニア州はアメリカ国内でも突出してBEVが普及しており、環境問題に敏感な住民も多いので、ピックアップトラックとはいえ環境に優しいモデルが好まれる傾向が目立っているようである。

心配なのはGMブランド（シボレー／GMC）のフルサイズピックアップトラックである。調べた限りではハイブリッドユニットはラインアップされていない。もちろんタンドラであってもすべてハイブリッド仕様が選ばれているとは思えないものの、ラインアップにハイブリッドがあるかないかはイメージが大きく変わることになるだろう。事実、期末セールではGM系フルサイズピックアップトラックはまさに「投げ売り」状態であった。

南カリフォルニアでHEVが注目されて久しいが、日本車が得意とするコンパクトクラスだけではなく、「アメリカの魂」といわれるフルサイズピックアップトラックまでHEVが注目されるようになってきているのである。ただし南カリフォルニア地域でとくに強い傾向が出ているようだということは付け加えておく。