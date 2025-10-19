お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（60）が18日に放送されたフジテレビ「ネタパレ」（土曜後6・30）に出演。お笑いコンビ「土佐兄弟」のコンビ名を言い間違える場面があった。

今回は「ショートコントでネタバトル!」として人気芸人8組が集結。参加したのはザ・ギース、超新塾、ネルソンズ、大谷健太、ナイチンゲールダンス、土佐兄弟、パンプキンポテトフライ、ゼロカランの8組が優勝賞金10万円獲得を目指した。

決勝に残ったのは初戦から全てトップ通過のネルソンズと超新塾の2組だった。決勝戦前のひな壇トークで、惜しくも準決勝で敗退となったザ・ギースが決勝に備えて女装していたことに触れられ、決勝では「合コンの次の日」というネタをする予定だったことが伝えられた。

コントの題名から興味をそそられてスタジオが沸くと、南原は「あそこで見たいよね。土佐新塾、何を」とコメントを求めると、土佐兄弟の兄・卓也と弟・ゆうきは「土佐新塾?」と声をそろえた。

このコンビ名が混ざりあう痛恨のミスにスタジオが爆笑に包まれる中、南原は顔を上げていられなかった。卓也は「確かに事務所一緒ですけど…兄弟が新塾に変わることあります?」とツッコんだ。

また「怖かったっす」と告げられ、出演者たちからも「怖い」と声があがり、南原は赤面しつつ「あるの。あるのよ」と大笑い。南原の言い間違いにゆうきは「めちゃくちゃおじさんじゃないですか」とストレートに指摘してスタジオの笑いを大きくした。