¡ÖÆ¬¤òÆß´ï¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¡×¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø1°Ì¤ÎÉÂµ¤¡¦Ç¾Â´Ãæ¡¡°å»Õ¡ÖÁ°Ãû¤è¤êÍ½ËÉ¤ò¡×
10·î¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡ÖÇ¾Â´Ãæ·î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î»àË´¸¶°ø¤È¤·¤Æ4ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤Ç¾Â´Ãæ¡£ËÉ¤°¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡²¬¸©Ä£¤Î¥í¥Óー¤Ç¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Å¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¾Â´Ãæ¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤¬ÇË¤ì¤¿¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤Ç¡¢¤¬¤ó¡¢¿´¼À´µ¡¢Ï·¿ê¤ËÂ³¤¤¤Æ4°Ì¤Ç¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸© ·ò¹¯Áý¿Ê²Ý¡¦Ç½ÀªÍ¥´õ ¼çÇ¤µ»»Õ
¡Ö¤¬¤ó¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À´Ø¿´ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¡¢Í½ËÉ¤ËÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ç¾Â´Ãæ¤Î´µ¼Ô¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Ë½»¤à»Ô¸¶Îé»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£»Ô¸¶¤µ¤ó¼«¿È¤â¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿16ºÐ¤Î²Æ¡¢Éô³è¤Î¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ë¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç¾Â´Ãæ¤Î´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦»Ô¸¶Îé»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë
¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÆ¬¤ò¥¬¥ó¤ÈÆß´ï¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ1½µ´Ö¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»Ô¸¶¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ä¤âÈ±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡Ø·ë¤Ù¤Ê¤¤¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢²¿¤³¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º¸È¾¿È¤¬¤Þ¤Ò¤·¡¢¡Ö°ìÀ¸¡¢¼Ö¤¤¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢¾ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÊâ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º¸¼ê¤Ïº£¤âÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¶å½£°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÎÉÝ¤µ¤Î°ì¤Ä¤ÏÆÍÁ³È¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶å½£°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー Ç¾·ì´É¥»¥ó¥¿ー¡¦¿ù¿¹¹¨ ÉôÄ¹
¡Ö¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á°Ãû¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÍ½ËÉ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¡×
Ç¾Â´Ãæ¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¿ù¿¹ ÉôÄ¹
¡Ö¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â»é·ì¾É¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤Ï¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿©»ö¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ Ç¾Â´Ãæ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âºÇÂç¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ç¾¤ËÂç¤¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢»à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ëÇ¾Â´Ãæ¡£¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
