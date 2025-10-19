Åìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦º´Æ£ºù²Ï¤¬¹¥Åê¡¡¾®³ØÉô¤«¤é¥Ü¡¼¥¤¥º½êÂ°¤Î¡È¿½¤·»Ò¡É¤¬£´¶¯Æ³¤¯¡ÄÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ
¢¡¥¼¥Ã¥ÈÇÕÂè£³£·²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡Åìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÅì¡Ë£±£°¡½£±º´Ìî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡¢¿Ü²ìÀî¡¦²´Ã°ÂæÌîµå¾ì¡Ë
¡¡£²Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¥¼¥Ã¥ÈÇÕÂè£³£·²óÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¤¬£±£±Æü¡¢³«Ëë¤·¡¢£±£³Æü¤Ë£´¶¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££±£¹Æü¤Ë¿Ü²ìÀî¡¦²´Ã°ÂæÌîµå¾ì¤Ç½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾¾¸ÍÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¶¹»³À¾Éð¥Ü¡¼¥¤¥º¡Êºë¶ÌÀ¾¡Ë¡¢Åìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÅì¡Ë¤ÈÁÏÀß£²Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÀ¾¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¾ëÆî¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦º´Æ£ºù²Ï¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬²÷Åê¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î£²²óÀï¤ËÀèÈ¯¤â£±²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ï£µ²ó£±¼ºÅÀ¤ÈÌ¾ÍÀÈÔ²ó¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾¯¤·Á°¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¹Ô¤±¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÂÇÀþ¤â£´²ó¤ËÂÇ¼Ô£±£±¿Í¤Ç£·ÅÀ¤òÃ¥¤¤£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É·èÃå¤À¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢ÅìµþÀ¤ÅÄÃ«¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç£²£°£²£³Ç¯²Æ¤È£²£´Ç¯½Õ¤Ë£²µ¨Ï¢Â³Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆóÎÝ¼ê¡¦²ÏÌîÀ²ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø£²Ç¯¤«¤éÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öºù²Ï¤¬Åê¤²¤ë¤È¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹¥¥×¥ì¡¼Ï¢È¯¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤âÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤ËÂç»ÞÌÐÌÀ´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÎÅêµå¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÅê¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡££²Ç¯Ï¢Â³£´¶¯Æþ¤ê¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡£