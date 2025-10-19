【ZARAのニット】がかなり使えそう！ 大人コーデに合う♡「サマ見えベスト」

秋コーデに悩んだら、いつものシャツやロンTに重ねるだけででシャレ見えしそうな「ニットベスト」が味方になってくれるかも。柄入りからモードなリブタイプまで、大人のスタイルに自然となじむデザインを【ZARA（ザラ）】から厳選。着こなしを新鮮に見せてくれそうだから、この秋のワードローブにぜひ迎えて。

いつものコーデにサッと合わせやすい！ シンプルなグレーベスト

【ZARA】「ソフトニットベスト」\5,290（税込）

ウール混のソフトな風合いで、着心地も見た目もやさしい印象に。シンプルなラウンドネックとリブトリムが上品で、シャツやワンピースに重ねるのもおすすめです。柔らかなグレーがモノトーンやカラーアイテムとも好相性で、オンオフ問わず活躍の予感。着回し力に期待できる一枚です。

斜めラインが効いたネイビーの洗練リブベスト

【ZARA】「リブニットベストトップス」\5,290（税込）

深みのあるネイビーブルーが、装いに上品な陰影を添える一枚。斜めに走るラインがさりげないアクセントになり、ミニマルななかにシャレ感が漂います。モックネックとドロップショルダーのバランスも絶妙で、ロンTやシャツに重ねるだけで旬のムードに。黒より軽く、グレーよりも締まる大人ネイビーは、秋の着こなしに取り入れたいカラーです。

クラシック回帰の注目柄！ 大人が着たいアーガイルベスト

【ZARA】「クルーネックアーガイルニットベスト」\5,990（税込）

今季のトレンドとして注目を集めているアーガイル柄。クラシック回帰の流れから人気が再燃し、プレッピーなムードをモダンに取り入れたデザインが各ブランドから続々登場しています。こちらはオレンジのラインを効かせた絶妙な配色で、大人の着こなしにもしっくり。取り入れるだけで、秋らしい深みとトレンド感を両立できるはず。

伝統柄を今っぽく！ 優しげブラウンのヘリンボーンベスト

【ZARA】「ヘリンボーン柄ニットベスト」\5,990（税込）

ツイードやチェックと並んで今季注目を集めているヘリンボーン柄。伝統柄をモダンな配色で仕上げたこちらは、トレンドを意識しつつも長く愛用できるデザインです。ブラウン × エクリュの優しい配色と詰まり気味のクルーネックで、上品かつこなれた印象に導いてくれそう。秋の活躍はもちろん、冬はコートの下からさりげなく柄をのぞかせるだけで、装いに奥行きを添えてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K