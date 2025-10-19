「生涯収支マイナス４億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１８日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、３歳牝馬３冠最終戦となる秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）の予想を公開した。

粗品は秋華賞のトライアルである紫苑ＳとローズＳの２レースが終了した時点でオークス馬のカムニャックを本命に挙げる予定だったが、「馬体重、調教、枠が決まった時点で少し予想が変わりました」と説明。ローズＳの内容を評価しながらも「調教後の馬体重がプラス１２キロ、調教内容からもオークスの時と比べると物足りない。加えて大外１７番と個人的には厳しい枠に入ったと思っています」と評価を下げた理由を並べた。

オークス馬の代わりに粗品が本命にピックアップしたのは、ローズＳで３着に好走した１３番のセナスタイルだった。「正直、前走ローズＳまでほぼノーマークやったんですけど、直線詰まりながらも豪脚を見せた。スムーズならカムニャック、テレサをとらえていた可能性もあると。現在３番人気とトライアル３着にしては見込まれた感もあるが、あの末脚を見せられたら仕方ないという感じですね」と前哨戦の内容が決め手になった様子。また、「調教内容も素晴らしく、枠もいいところに入ったんですよね。出遅れが心配ではあるが、すんなり出れば良いポジションを確保できると思います」と雨予報なども考慮しながら導き出した本命であることを強調した。

対抗に推したのは１１番の桜花賞馬エンブロイダリー。「近年では結果の出ているローテで、この馬にとってもこれが一番良いと思います。馬体重、調教を見てもオークス時からかなりの成長をしていると。枠も悪くないところに入った」と推奨理由を挙げた。さらに「もう１頭選ぶなら」と挙げた推奨馬が、３番のジョスラン。エフフォーリアの全妹という血統背景や前哨戦の内容から食指が動いたようだ。

買い目はすべて３連複を提示。（１３）（１７）と（１１）（１３）の軸２頭から（１）（２）（３）（６）（８）（１２）（１４）（１５）の各８点にそれぞれ流す買い方のほか、（１１）（１３）（１７）の１点を付け加えた。

粗品は「競馬は引退濃厚ですよ。精神状態的にもしかしたら今回が最後になるかな」といつになく自信なさげな発言をしていたが、コメント欄では「はい出た４億円君最終回」「５億円君へバトンタッチ待ってます」「最近当たるしただの予想家なんよ」「もう５億マイナスか感慨深い」「今週もいろんな意味で期待してます」「全乗りします！」「最近当たるからマジでわからん」「どうせ続行やん」などのコメントが寄せられている。