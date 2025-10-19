·»¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤·¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡¡J¥¯¥é¥ÖÃíÌÜ¤ÎÄï¡ÄÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡È¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¡É
½çÅ·Æ²Âç2Ç¯MFÄ¹½à´î¡Ê¤ª¤µ¡¦¤¸¤å¤ó¤¡Ë
¡¡·»¤ÈÄï¡£
¡¡Æ±¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤¬¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤É¡¢¼þ¤ê¤«¤éÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Î2Ç¯À¸MFÄ¹½à´î¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤³¤Î°Õ¼±¤Ë¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡10·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°2Éô¡¦Âè15Àá¤ÎÅìµþÇÀ¶ÈÂç¤È¤Î°ìÀï¡¢3-0¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿Èô¤Ó½Ð¤·¤Ç¹¶·â¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Æ±23Ê¬¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç1¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿²ó¤«±¿¤Ó½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¶ìÇº¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¾Ç¤ê¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¤È¡¢ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¹â¹»¤Î»þ¤Þ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È90Ê¬´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄê´¶¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÄï¡¦Íþ´î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£2ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤È¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£FC LAVIDA¡¢¾»Ê¿¹â¤Ç¤Ï1Ç¯¤È3Ç¯¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄï¤Ï¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÇËÎÏ¡¢ÇË²õÎÏ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤Ç¤â·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤¬¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤ÎÁª¼ê¸¢¤À¤Ã¤¿¡£10ÈÖ¤ÇÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿½à´î¤ËÂÐ¤·¡¢Íþ´î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·»¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äï¤Ï1²óÀï¤«¤é3²óÀï¤Þ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢¾¡Éé¶¯¤¯¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤ÎÂç²ñ¤ÏÄï¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¾×·â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬Âç³Ø¤ÇÅö»þ¤ÎÄï¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿¤â»Ä¤»¤Ê¤¤¡¢¾¡Íø¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸½¼Â¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤·¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¶¯Îõ¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Äï¤¬À¨¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÖÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¡×
¡¡Äï¤Ïº£¡¢¾»Ê¿¹â3Ç¯À¸¤ÇJ1¥¯¥é¥Ö¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Û¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¥»¥ó¥¹¤È¥·¥å¡¼¥È¥¹¥¥ë¡£²¿¤è¤ê1¿Í¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ëÎÏ¤Ï¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£
¡ÖÄï¤Î¾ì¹ç¡¢·è¤·¤Æ±¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÊª¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äï¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ëµò¤ê½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¸½¼Â¤¬½à´î¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤À¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç½à´î¤ÏÂÇ³«ºö¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏµÕÂ¤Ç¤¢¤ëº¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬½çÅ·Æ²Âç¤ËÍè¤Æ°ìÈÖ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î4Ç¯À¸¤ÎMF´ä°æÂöÏ¯¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Î¾Íø¤¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥ì¡¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤âº¸Â¤ò¼«ºß¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ïº¸Â¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤Àº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¢¥¿¡¼¥ó¤Î¼´Â¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é½éÂ®¤ò¾è¤»¤ëÆ§¤ß¹þ¤ß¤ä¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é´¶³Ð¤Èµ»½Ñ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë·ìÆù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¸±¦¤Ç¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¹¤¤¥×¥ì¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ì¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÏ°Õ¹©É×¤³¤½¤¬¿Í¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤êÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆ±´ü¤Î»É·ã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄï¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢É¬¤º¤³¤ÎÀè¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë