ºÇ½ªÈ×¤ÎJ2ºÇ¿·½ç°Ì¤¬¡Ö¥«¥ª¥¹¡ª¡×¡¡Âç¾¡¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¡Ä·ã²½¤¹¤ë¾å°ÌÁè¤¤¤¬¡Öáã¤ì¤ëÅ¸³«¡×
¾å°Ì5¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ6º¹°ÊÆâ¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤ÎÍÍÁê
¡¡J2¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤¬10·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë4-0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò62¤Î¿¤Ð¤·¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï»î¹ç¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢8°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Î2ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç4-0¤Ç²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ57¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÏÆ£»ÞMYFC¤ò1-0¤ÇÇË¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ56¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¤â¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ56¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾å°Ì5¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ6º¹°ÊÆâ¤Ë¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼°Ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à°¦É²FC¤¬¤¤¤ï¤FC¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡£19Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¦17°Ì¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢16°Ì¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢J3¹ß³Ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä´¨µ¤¤¹¤ë¤ï¤³¤Î¥ê¡¼¥°¡×¡ÖÆÁÅçÍè¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÈØÅÄ¤ÏÄË¤¤Éé¤±¡Ä¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤Ê¡×¡Öº£Ç¯¤ÎJ1¡¢J2¤Ï°ñ¾ë¤ÈÀéÍÕ¤¬Áè¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¶á¤ÏJ1¤è¤êJ2¤Î½ç°Ì¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤éáã¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡×¡Ö½ç°ÌÉ½¸«¤Æ¤¿¤é¥«¥ª¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾å°Ì¤«¤é²¼°Ì¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤J2¥ê¡¼¥°¤ÎÆ°¸þ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë