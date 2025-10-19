ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。異次元の活躍でシリーズMVPを獲得し、同僚から絶賛の嵐となった。

打撃不振が指摘されていた大谷が、大一番で完全復活した。

初回のマウンドで先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。

投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。異次元の大活躍には、チームメートですら驚きを隠せない。

米中継局「TBS」はフレディ・フリーマン内野手のインタビューを放送。大谷についてもはや“疑い”。「時々、自分の目で確かめて、触って彼が鋼鉄でできていないか確かめる必要があるんだ」と笑っていた。

MLB専門局「MLBネットワーク」公式Xは、ムーキー・ベッツ内野手の取材動画を公開。「僕たちは（シカゴ）ブルズで、彼（大谷）はマイケル・ジョーダンのような存在さ。彼がいつどこに行こうが、我々はついていく。彼がチームにいてくれて本当に嬉しいよ」と話した。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式Xは、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスのインタビューを掲載。自ら大谷の話題を切り出し、「もうこれで誰も彼の不振について話をしないだろう」とコメントした。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeは、マックス・マンシー内野手のインタビューを公開。大谷の活躍について「最高だよ。本当に信じられない。今日は野球の歴史上、最高の試合を目撃したからなおさら嬉しいね。ショウヘイ。10奪三振、3本塁打。しかもそのうち1本は完全に場外へ飛んで行ったよ。信じられない」と称えていた。



