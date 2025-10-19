「歴史」は学問ではなく「政治」…中国が周辺地域を侵略する過程で行った「歴史の書き換え」

中国が他国を侵略する過程で用いる技術のひとつが「歴史記述の捏造」である。自身が内モンゴル出身で、その実態に接してきた静岡大学教授・楊海英氏が解説する。

（本記事は10月8日発売『中国共産党 歴史を書き換える技術』（ワニブックス刊）より抜粋・編集したものです）

「歴史捏造」を正当化してきた歴史

中国という国家を論じる際、避けて通れない視点の一つが「歴史」である。ただし、ここで言う「歴史」は、日本をはじめとする他国におけるそれとは根本的に意味を異にする。中国において「歴史」とは、すなわち「政治」にほかならない。

その起源をたどれば、中国の歴史記述は、皇帝の業績を記録する営みに端を発しており、歴史観そのものが政治観と不可分の関係にある。すなわち、歴史とは統治の延長であり、国家の正統性を裏づける制度的装置として機能してきたのである。

この構造を象徴するのが、「国を滅ぼさんと欲する者は、まずその歴史を滅ぼすべし」という古諺である。国家の存立を脅かすには、その歴史を抹消することが最も効果的であるという思想が、いまなお中国社会に深く根づいていることを示している。

ゆえに、中国にとって歴史の書き換えは、単なる過去の修正にとどまらない。それは国家の進路を方向づけ、国民の意識を形成・統制するという、極めて政治的かつ戦略的な営みなのである。

このような歴史観に対し、明確に警鐘を鳴らしたのが、英国の王立国際問題研究所の研究員ビル・ヘイトンである。彼の著書『「中国」という捏造』（草思社）は、中国が歴史操作を通じて国際政治に緊張をもたらしている実態を詳細に描いたものであり、学術的にも高く評価されている。とりわけ、中国の歴史戦略に対する批判的視座を明確に提示した点においても注目に値する。

他国の視点から見れば明白な歴史の捏造であっても、中国にとってはあくまで自国の行動を「せいとう化」するための論理にすぎない。ゆえに「改竄している」という認識すら希薄であるのが実情であろう。

ちなみに、ここでいう「せいとう」という語には二つの意味がある。一つは、自らの行為を合理化する弁明としての「正当化」。もう一つは、「我々こそが唯一の正統な歴史の継承者である」とする権威主張としての「正統性」である。

中国の歴史戦略はこの両義性を背景とし、「正しい歴史を有するのは自らのみである」という確信に貫かれている。それは単なる誤解や偏見の域を超えた、極めて自己中心的な世界観の表れであり、国際社会との歴史認識の断絶を生み出す根本的要因なのである。

「少数民族」という語の恣意的な運用

では、中国はどのようにして歴史を再構築し、自らの政治的正統性を形成してきたのか。

まず、象徴的な例として挙げられるのが、ユーラシアにおける遊牧民族の扱いである。匈奴、突厥、蒙古といった広域的影響力を持った民族は、歴史的には中国王朝とはしばしば対抗する勢力であった。

ところが現在の中国の教科書や歴史書では、これらの民族が「我が国の古代の少数民族」として一律に再定義されている。さらには、13世紀に世界帝国を築いたモンゴル帝国までもが「中国の地方政権」として位置づけられているのである。

この背景には、二つの論理的操作が潜んでいる。第一は、「我が国」という概念の時間的な拡張である。現代中国の国家枠組みを古代史の文脈に投影し、実際には存在しなかった支配関係を、あたかも歴史的事実であったかのように構築している点にある。

第二は、「少数民族」という語の恣意的な運用である。中国政府は現在、56の「民族（minzu）」を公式に認定し、そのうち55を「少数民族」として分類している。

今日、国際的な学術界では、「少数民族（minority）」という用語自体の妥当性に対して再考を促す声が高まりつつある。というのも、中国国内においてチベット族は約500万人、モンゴル族は約600万人、ウイグル族に至っては約1200万人という人口規模を有しており、これらはいずれもデンマーク、スイス、ノルウェーといった欧州の主権国家の人口を優に超えるか、あるいは匹敵する水準にある。

確かに、中国全体の総人口14億という圧倒的な規模の中にあっては「少数」とみなされるかもしれない。だが、国際的な視点に立てば、諸集団を一律に「周縁的存在」と捉えることには無理がある。にもかかわらず、これらの民族が一括して「少数民族」として扱われている現状に対し、各国の研究者から疑義の声が上がるのも当然と言えよう。

一方で、こうした視点に対する理解は、残念ながら日本社会においても十分に共有されているとは言いがたい。たとえば、ウイグルやチベットといった諸民族を「中国の少数民族」として一括りにする言説は、メディア報道や教育現場を通じて広く定着しているのが実情である。

「少数民族」という呼称は、表面的には人口比率に基づく分類に見えるが、実際には多数派の視点から導かれた相対的な概念であり、そこにはしばしば政治的な意図が内包されている。この用語が制度的に固定化されることによって、国家による統治の正当化や同化政策の遂行が、あたかも客観的で正統な行いであるかのように装われる危険がある。

中国が用いる「少数民族」という分類は、単なる人口統計上の区別ではなく、自らの支配秩序を制度的に維持するために機能していると見るべきであろう。ゆえに今後は、この用語の使用そのものに対しても、より慎重かつ批判的な視座が日本人に求められるのである。

周辺地域は「地方政権」扱い

中国政府が定義する「民族」の分類を無批判に受け入れることは、結果として中国が意図する歴史認識の枠組みに加担することになるだろう。たとえば、中国の歴史書や教科書では、フン族、テュルク族、モンゴル族といったユーラシアの遊牧民族による王朝を、すべて「中国の地方政権」として当然のごとく記述している。しかし、こうした主張は学術的な根拠に乏しく、中国中心主義に基づく一方的な歴史解釈にすぎない。

実際、テュルク第一帝国および第二帝国は、広大なユーラシア地域を支配した独立国家であり、その存在は日本の歴史教科書にも記載されている。13世紀に成立したモンゴル帝国や、17世紀以降の満洲清朝においても、中国本土に一貫した「中央政権」が存在していたのかどうかは、歴史学的に慎重な検討を要する問題であり、安易に断定できるものではない。

仮に万里の長城以南の中原地域に政権が存在していたとしても、長城の外に暮らす遊牧民族がその統治に従属していたと見なすことは難しい。彼らは独自の政治体制を持ち、自立した行動原理に基づいて活動していた集団であり、「中国の地方政権」として扱うこと自体が歴史の恣意的な再編である。

さらに中国は、このような歴史観を中央アジアの民族に対してのみ適用するのではなく、はるか西方にまで拡張しようと考える。たとえば、フン族がヨーロッパに進出し、東ローマ帝国の崩壊に一因をなしたこと、テュルク族がアナトリア半島に定着し、後のオスマン帝国の基盤を築いたこと、そしてモンゴルがユーラシア大陸の大半を席巻し、東ヨーロッパにまで軍を進めたことなど、これらすべてを、中国の歴史的延長線上に位置づけようと試みているのである。

これらの民族的・歴史的実態を中国の「地方政権」と見なすことは、明らかな史実の歪曲である。にもかかわらず、中国政府の歴史認識は、これら諸勢力をあたかも自国の歴史的延長線上にあるかのように描き出し、北方および西方に対する「歴史的版図の拡張」を試みているのである。

そこに一貫して適用されているのが、自らを「唯一の正統」と位置づけ、周辺諸民族や地域を従属的に再解釈するという構造である。この発想の源流には、これまでも幾度も述べてきたところの、「東夷・西戎・南蛮・北狄」という古来からの呼称がある。これらの語は、いずれも中原から見た外縁の異民族を指すものであり、多くの場合、蔑視や文化的優越意識を伴って使用されてきた。周辺地域はすべて「中原に従属する地方政権」であったとする解釈が、現代においてもなお基本概念として生き続けているということだ。

