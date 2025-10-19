「未婚なんて可哀想」「男性受けする格好でもしたら？」親戚の『時代錯誤な発言』に → 周りがピシャリ

「結婚していない？ 可哀想……」

親戚の集まる法事の場で、久々に会った大叔母から飛び出た無神経なひと言。

重い空気を変えてくれたのは、とある人物のフォローでした。

今回は、知人のC美さんが体験したエピソードをご紹介します。

まだ結婚してないの？

「結婚していないなんて可哀想」なんて、化石の価値観です。

心配してくれているのはありがたいのですが、どんなことに幸せを感じるかなんて、人それぞれ。

従姉妹のフォローのおかげで、大切なことを思い出せました。

これからも、誰かの勝手な価値観に振り回されず、自分自身の幸せを探していこうと思います。

【体験者：30代女性・会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。