夫との性行為の「蜂蜜」についてなぜか筒抜け…プライベートな電話まで網羅するイラン政府の「度を越えた盗聴」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ニガラ・アフシャルザデ

ニガラ・アフシャルザデ（1978年生まれ）はトルクメニスタン市民である。2014年にマシュハドにてスパイ容疑で逮捕され、5年の禁固刑に処された。ニガラはエヴィーン刑務所の209棟の独房で1年半を過ごし、その後、女性刑務所に移送された。

パンで人形を作る

--独房ではどのように時間をやり過ごしていましたか？

1年半も独房にいるというのは凄まじい経験です。廊下でベルが鳴ると目眩がしました。自分だけずっと出られないまま、他の囚人が出所していく音を聞くことに、くたびれ果て、うんざりしました。廊下で男性や女性が叫び声を上げているのを聞くと、さらに落ち込みました。一度など、まだ少年のような若い男の子が殴られている音がしました。その子はやめてくれと頼んでいました、具合が悪いと。その日、私は頭が痛くなるまで泣きました。

孤独に押しつぶされ、奇妙なことをするようになりました。例えば、食事用にもらったパンを口のなかで柔らかくしてから、小さなお人形やブロックを息子のために作るのです。トイレに行っている間に看守がすぐに壊してしまいましたが。

一番つらかったことは

--一番つらかったことは何ですか？

子どもたちが孤児院にいると想像することです。正気を失いそうでした。あんなに小さいのに、私は道に置き去りにするしかなかったのです。娘は泣いて、私に行かないでと叫んでいました。あれ以来、子どもたちに会えていません。尋問では、侮辱的な、私を貶めるような発言に非常に腹が立ちました。尋問内容のなかには、私の性生活に関するものがありました。女性にそんな質問をするなんて信じられません。

また、私が一時的に結婚（＊）していた男性についても話すよう求められました。「どんなセックスをしていたのか」と男は聞きます。私がどう答えようとも、同じ質問を繰り返すのです。私はそいつに、妻とどんなセックスをしているのか聞きました。「私たちがしているのも同じことです」と言ってやりました。

「いいや、ダメだ」と彼は食い下がります。「ちゃんと分かるように、具体的に説明しなさい」と。だから私はそうしました。すると彼は私たちが蜂蜜を使ったのかと聞きます。おそらく、彼らは私たちの通話を盗聴していたのではないかと思います。というのも、一時結婚していた男性はイラン人で、私たちはときどき電話でやり取りをしていたからです。私たちの話の内容を尋問官は知っていたに違いありません。

彼は蜂蜜についてしつこく質問し続け、私が「はい、私たちは蜂蜜を使っていました」と言うまでやめませんでした。すると尋問官は同僚に、ある男と女を独房に送り、彼らに蜂蜜を渡せと指示しました。

こんな事態にどう対処したら良いのか分からず、私は独房に戻ってただ祈りました。一度など、ラカート（イスラム教の祈りの動作。通常の礼拝では4〜5回程度で、1ラカートに数分かかる）を80回連続でやろうとして数時間後に失神しました。すべての預言者を呼び出し、助けてくれるようお願いしました。最悪なのは、静寂と孤独、このせいで私は頭がおかしくなるかと思いました。おぞましい時間でした。

＊ニガラは「シーゲ」という言葉を使っていた（ムトアとも呼ばれる）。シーア派に認められた一時的な結婚のことで、結婚期限も持参金も事前に決まっている。

翻訳：星 薫子

