¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ç»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¡Ê¡²¬¾¯Ç¯±¡¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡×¶ºÀµ¶µ°é¡¡ÆÃ½¸¡Ú¥¥ã¥Ã¥Á¡Û
ÆÃ½¸¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¾¯Ç¯±¡¤Ë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¾¯Ç¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤È¸þ¤¹ç¤¦¶ºÀµ¶µ°é¡×¤Ç¤¹¡£¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¡¢¾¯Ç¯¤ÎÈó¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÊ¡²¬¾¯Ç¯±¡¡£¤ª¤è¤½60¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¡¢Èó¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ºÀµ¶µ°é¤ä¼Ò²ñÉüµ¢¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÂè°ì¤Ë¹Ô¤¦»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¢£ºÆÈÈËÉ»ß¶µ°é¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤àÀìÌç²È¡¦¸¶ÅÄ¸øÍµ¤µ¤ó¡Ê63¡Ë
¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥«ー¥Ã¤È¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¡×
¹Ö»Õ¤Î¸¶ÅÄ¸øÍµ¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤ä¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð¤¿¿Í¤Ø¤ÎºÆÈÈËÉ»ß¶µ°é¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¯Ç¯
¡Ö¸ÀÍÕ¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡×
¡Öº¬µò¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡×
¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Çº¾µ½¤Ë²ÃÃ´
¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë10Âå¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤òÊ£¿ô²ó¹Ô¤¤¡¢¤³¤È¤·¡¢·Ù»¡¤Ëº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10Âå¡¦º´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
¡ÖÃ»´ü¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤ó¤è¤Í¤È¡¢µ¤³Ú¤Ê´¶¤¸¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¡×
¹â¹»¤òÃæÂà¤·»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¶¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º´Æ£¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»Ø¼¨Ìò¤«¤é¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ´í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÊÛ¸î»ÎÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤ÏË¬ÌäÀè¤Ç¸½¶â¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2¤«·î¤Ç10²ó¶á¤¯ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¡×
¸½ºß¡¢Ê¡²¬¾¯Ç¯±¡¤Ë¡Öº¾µ½¡×¤Ç¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¤Ï¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¡¢Ìó18¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÀàÅð¡×¤ÎÌó25¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¯¡¢10Ç¯Á°¤ÎÌó4¥Ñー¥»¥ó¥È¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£ÀìÌç²È¡¦¸¶ÅÄ¤µ¤ó
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÈºá¤òÈÈ¤¹¤È¤¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÊâÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·²½¤¬Æüº¢¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¡×
¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤ËÃíÌÜ
¤³¤ì¤Þ¤Ç1800¿Í°Ê¾å¤ËºÆÈÈËÉ»ß¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×
³Ú¤·¤¤¡¦Èá¤·¤¤¡¦ÅÜ¤ê¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£ÉáÃÊ¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¡Ì³¶µ´±
¡Ö¤¦¤¶¤¤¤äÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸å¤í¤Ë¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦É½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤ÏÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³¹¤Î¿Í
¡Ö³Ú¤·¤¤¤â¥ä¥Ð¤¤¡£¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤â¥ä¥Ð¤¤¤È¸À¤¦¡£¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë»È¤¦¡£¡×
¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê¤È¤¤Î¡¢¥ä¥Ð¤¤¡£¡×
ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òºÙÊ¬²½
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬»×¹Í¤ÎÃ±½ã²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤È¤Ð¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ø¶È¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂç¤¤µ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òºÙÊ¬²½¤·Âç¤¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡¢¤è¤ê´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¾¯Ç¯
¡Ö·ãÅÜ¡£¡×
¡Ö¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ë¡£¡×
»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ò¸À¸ì²½¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Î¸«Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ÅÄ¤µ¤ó
¡Öµ¤¤Å¤¤ÈÈ¯¸«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤·¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤ä¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾¯¤·¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÈÈºá¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
ÄÉÀ×Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ø¶È¤ò´Þ¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤ò3¤«·î¤«¤éÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ½¤Î»¤·¤¿68¿Í¤ÎºÆÈÈÎ¨¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¾¯Ç¯±¡¤¬5Ç¯Á°¤ËÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌÀÜ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿»³Íãµ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤È¶µ´±2¿Í¤Ë¤è¤ë¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌÀÜ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ºÀµ¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¢£¶µ´±
¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡×
¢£º´Æ£¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡×
¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¶µ´±¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤Î¶µ´±¤¬¾¯Ç¯¤ÎÁ°¤Ç²ñÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äµ¤¤Å¤¤òÂ¥¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£º´Æ£¤µ¤ó
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡£¼«Ê¬¤ò¼é¤í¤¦¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¤³¤Î¶µ°é¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤Î¶µ´±¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤âÂÐÏÃ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¡Ì³¶µ´±
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ð¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤È¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¹Ô¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤äÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÆÈÈËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¤Ï¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
