ゆるキャラやB級グルメは解決策ではない…「ニセコ」に学ぶ、リゾート地が本当に”儲かる”ために目指すべき姿とは

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

生き残れる観光地はどこだ

ニセコがこの先も世界最高級のスキーリゾート地として発展する可能性が高いことは紹介してきた通りだ。では、ニセコ以外で、国内旅行需要に応え、目の肥えた海外の富裕層に選ばれる国内の観光地やリゾート地はどこになるだろうか。

まず、国内旅行需要については、新型コロナ感染再拡大など予断を許さないが、2020年6月19日から政府による都道府県をまたぐ移動自粛要請も解除され、各自治体による観光促進策や今後打ち出される政府の観光需要喚起策などと相まって、日本人による国内観光の動きは徐々にではあるが戻りつつある。

その際、やはり、沖縄や京都、北海道といった地はその筆頭となろう。特に沖縄や京都には外資系ラグジュアリーブランドホテルが数多く存在している。海外旅行で、パークハイアットやリッツ・カールトンやフォーシーズンズ、ヒルトンやシェラトンといったブランドホテルに滞在し満足した経験があれば、国内の滞在先としても選択肢に入ってくることになろう。

また、箱根町の富士屋ホテル、長野県の上高地帝国ホテル、三重県の志摩観光ホテルといった由緒あるクラシック・ホテルを有するような観光地・リゾート地も、勝ち残る地といえよう。

富裕層対応という観点からすれば、外資系ラグジュアリーブランドホテルがある観光地・リゾート地は生き残る可能性が高いのではないだろうか。こうしたホテルは、しがらみや先入観なく、単純にグローバルな視点から、ビジネスとして採算がとれるのか、成長性はあるのか、自社ブランドに貢献するのか、といった合理的な観点から立地や投資先が選ばれているはずだからだ。

リッツ・カールトンやパークハイアット、フォーシーズンズホテルなど外資系ラグジュアリーブランドホテルは、開業予定も含め、ニセコ以外にも、東京、京都、沖縄に加え、日光、横浜、志摩、奈良、大阪、福岡に確認できる。

淘汰されないための条件

そもそも観光・レジャーは、景気や社会情勢に大きく左右される産業だ。これからも疫病だけでなく紛争や自然災害、金融危機、経済不況は世界中で次から次へと起こり続けることになろう。国内に限ってみても、円安だ円高だ、人口減少に人手不足など、次から次へと難問が降りかかっている。実は倒産や廃業寸前の状態だったのに、インバウンドという特需によって支えられてきた観光地・リゾート地も多く、コロナ禍は最後のきっかけに過ぎなかったともいえる。

人口減少や過疎化、基幹産業や財源がないといった地方の根本的問題は何も解決されていないことも忘れてはならない。インバウンドであれば、異国である日本そのものをコンテンツとして提供できるが、日本人観光客に対してはそうはいかない。彼らが海外旅行で得られるような特別な価値を提供できない限り、いずれ淘汰されることになる。ゆるキャラやB級グルメやご当地ナンバーが解決策ではない。

淘汰されないために、ニセコから何を学ぶべきなのか。ずばり、「選択と集中」の実践であり、言い換えれば、脱「幕の内弁当」政策だ。そして、儲かる仕組み、おカネになる仕組みとすることだ。自治体など公的セクターや寄り合い組織が運営主体や旗振り役だと、どうしてもこうした観点が欠けてしまう。地域創生や町おこしとは、突き詰めれば「儲ける」ことのはずだ。

ニセコはパウダースノーという絶対的なキラーコンテンツを最大限に生かし、「海外」「富裕層」「スキー」に絞った「選択と集中」を実践することで、おカネを生んできたのだ。我が町のキラーコンテンツは何なのか、あれもこれもではなく、一つに絞る。

歴史的建造物、モニュメント、アニメ、芸能人、特産品、グルメなど、候補はいろいろあれど、やはり景観や気候を含め「自然」こそが普遍的かつ簡単に真似ができないキラーコンテンツの代表なのではないだろうか。「消費より投資が牽引する経済社会」においては、キラーコンテンツは消費するものではなく、そこにしかない気候・自然そのものが長期投資を生むことになるのだ。

また、ターゲットとする顧客も、全方位的ではなく、富裕層、中間所得者層、マスリテール、日本人、外国人のどこをメインにするのか。キラーコンテンツとターゲット顧客を定めるだけで満足してはいけない。本当に儲かるのか、ということが最も重要だ。

売上ではなく利益が肝心

観光客数が増えることや、ゆるキャラやご当地グルメがメディアに取り上げられ有名になることと、実際に儲かり、おカネを生むことは同義ではない。淘汰されつつある観光地・リゾート地の多くは、前者で満足してしまい、肝心な後者ができていない。売上は増えているが、肝心の利益は上がっていないのだ。

また、インバウンド需要や国内出張・観光需要に支えられていた国内都市型ホテルについては、一部の高級ホテルを除き、そのメインターゲットは中間所得者層である。足元のインバウンドはゼロ、出張・観光需要の本格回復は先であり、富裕層ではなく中間所得者層をメインターゲットとしている以上、安全・安心の時代、国内外ブランドホテルよりは苦戦することになろう。

最終的には、こうした都市型ホテルを所有・運営する企業の資本力・財務体力の有無によることになる。銀行から追加融資などの支援を受けられるか否かも同じように、結局は当該企業の財務内容次第ともいえる。

