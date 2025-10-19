天才スケーターを次々輩出する「ロシアの養成学校」その知られざる内部に潜入

2022年2月のオリンピック北京大会で、「冬季五輪の花」フィギュアスケート女子シングルの絶対的な金メダル候補だったロシアのカミラ・ワリエワに、禁止薬物摂取（ドーピング）違反の疑いが発覚した。1988年ソウル五輪陸上男子100ｍのベン・ジョンソンのドーピングに匹敵すると表現したメディアもあったほど、衝撃の大事件だった。

審査の結果、15歳というワリエワの年齢に対する配慮などから、女子シングルへの暫定的な出場が認められた。しかし、精神的な動揺のためかワリエワは何度もジャンプで転倒し、4位に沈んだ――。

それから1年半後の2023年10月、NHKの取材班はモスクワでワリエワ、そしてコーチのエテリ・トゥトベリーゼの密着取材に成功する。

そのころ、スイス・ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所はワリエワの検体がなぜドーピング陽性になったのか、詳細な調査を進めていた。下された裁定は、「出場停止4年」。その結果、ワリエワの2026年ミラノ・コルティナ五輪への出場は絶望的になった。かつて対戦相手を絶望に陥れることから「絶望」という異名がついた天才スケーター・ワリエワの全盛期は過ぎ去ろうとしている。

まるで推理小説のように徐々に明らかになるドーピングの内幕。

ロシアのアスリートが背負った「宿命」とはなんなのか。

放送直後から話題沸騰したNHKスペシャルの担当ディレクター、記者がまとめた圧巻のノンフィクション「栄冠と絶望のリンク」から、一部を抜粋して紹介する。

チーム・トゥトベリーゼ

「施設を案内しましょう。こちらがわが校に補充されたもののひとつで、ペアスケート用のリンクです。そしてこちらがメインのリンク。すべての練習がここで行われています。いま行われているのは、（氷の表面を整える）水撒きです」

これまでメールでのやりとりを続けていたアカデミー副部長のエデュアルド・アクショーノフ氏が私たちを迎えてくれた。

メインのリンクには、「#teamtutberidze」（チーム・トゥトベリーゼ）とSNS向けのハッシュタグが大書されている。

「小さな子どもから大人たち、優れた選手たちが全員、ここで朝から夜8時までトレーニングをしています。

私たちの学校は今年（2023年）で20周年を迎えます。以前はサンボ70というスポーツ専門学校でしたが、2年近く前にモスクワ中のスケートの学校がすべて統合されてひとつの大きな連合体になり、モスクワ市フィギュアスケートアカデミーとなりました。我々のフルスタリヌィ・スケートリンクはその一部門ということになります。

ここでは6歳以上の子どもたちのスポーツ学校に150名が所属していて、スポーツ学校の生徒は無料で練習できます。その費用はすべてモスクワ市が持ち、週4〜5日恒常的にコーチの指導を受けて練習しています」（アクショーノフ氏）

国家による“養成学校”

「フィギュアスケートはお金がかかる習いごと」と言われる。クラブに支払う月謝はもちろん、衣裳代や遠征費、コーチや振付師などへの謝礼が必要で、競技を続けるためには相当な出費がかさむ。過去に取材した中には年間数百万円に及ぶ費用を賄えないために選手としての道を諦めていたケースもあった。

しかしここでは、「すべての授業料が無料」だという。才能が開花するかどうか分からない、まだとても幼い選手の卵たちにまでその恩恵が与えられていて、国家による“養成学校”という印象を強く受けた。

施設の中にはダンスやバレエのレッスンを受ける稽古場や、トレーニングマシンの置かれた部屋、医療センター、さらに通信制の授業を受けたり自習したりするための勉強室も備わっていて、地方出身の生徒たちは練習の合間にオンラインで社会や生物などの授業を受けていた。

医療センターには医師が常駐し、急性期のケガに対応する機器や、超音波を発する装置などが揃っている。これでも十分に充実した施設だが、アクショーノフ氏によると、さらに先進的な施設に移転する計画もあるのだという。

「新しい施設はすでに完成していて、近い将来そちらに移る予定です。不可欠な条件すべてを備えた2つのリンクのほか、舞踊の稽古場が10、トレーニング施設が2つ、プレイルーム、人工氷の練習場などが備わっています」

アカデミーで学ぶ生徒たちにも話を聞くことができた。なかにはすでに三回転ジャンプをマスターして四回転の練習をしているというノービスやジュニアの生徒たちもいた。

「2歳からスケートを始めて、本格的に練習しだしたのは4歳か、5歳のときです。このクラブに入ったのは5ヵ月くらい前で、教え方、トレーニングの仕方が好きだったからです。たくさんのチャンピオンが出ているからということももちろん大きな理由のひとつでした。それだけではないですけど。すべての四回転ジャンプをマスターしたいし、誰もやったことのない要素もやりたい。五回転とか」

10歳を少し超えたくらいの男子生徒はそう話していた。14歳の女子選手も、「ジュニアの選手が四回転ジャンプを跳ぶこと？ いまとなっては誰も驚かない」という。

生徒たちは年齢を問わず「オリンピックに出て金メダルをとりたい」「シェルバコワやトゥルソワのようになりたい」と口をそろえていた。

ロシアでは、アスリートとして偉大な成果を挙げた者はその後の生活が保障されるほどの好待遇を受けられると言われる。

ここの生徒たちもそれを意識しているのかどうかは分からないが、皆、世界の頂点に立つことを目指し、エテリの指導に食らいついていこうと懸命にレッスンを受けていた。

このクラブの特徴のひとつは、バレエやモダンダンスなど、氷上以外のレッスンにも力を入れていることだ。専属のコーチについて1コマ1時間近く、みっちりと指導を受ける。

レッスンの後、バレエのコーチがインタビューに応じてくれた。

「バレエはフィギュアスケートに不可欠なものだと思います。フィギュアスケーターも同じバレリーナで、氷の上で演技するというだけのことです。バレエ学校では古典のクラシックバレエを学びます。ここのフィギュアスケーターもバレリーナですから、毎日氷の上で、そして稽古場でクラシックバレエを踊っているのです。

バレエは柔軟性を高め、背中を強化し、太もも、脚の筋肉を発達させ、さらに調整能力や音楽性を高めてくれます。筋肉を発達させることでエネルギーの流れを生み出し、自分の身体を通じて役柄になりきることができます。稽古場でバレエを学ぶことで技術面とコンポーネント（構成）が調和のとれた統一されたものになり、それによって、エレメント（要素）を実施する人間ではなく、人物を演じるフィギュアスケーターになることができるのです」

バレエコーチは繰り返し音楽の重要性を説き、選手に合った音楽、振り付けを選ぶことで美しく、調和のとれた演技になると強調していた。

五輪期間中に発覚したドーピング違反。”絶望”と呼ばれた天才スケーター・ワリエワの「宿命」