もともと住んでいた人がなぜ帰れないのか…「硫黄島」が直面した「厳しい現実」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

肩すかしの結論

第11回の議事録には次回の第12回会議の日程が記されていた。しかし、国立公文書館の文書群『硫黄島関係』を隅々までめくっても、第12回以降の議事録はなかった。そのため、どのような議論が以後、進められたのかを知る術はなかった。

一方で、硫黄島調査問題研究会の議論の結果を最終的にまとめた「硫黄島問題の基本的方向について―その課題と提言―」と題した報告書が、文書群にはつづられていた。日付は1979年3月30日。1ページ目にはこう記されていた。

〈昭和52年9月28日付をもつて諮問を受けた「硫黄島の基本的な課題と方向」について、（中略）鋭意調査審議を重ねてきたが、ここにその審議の結果を取りまとめ、本研究会の結論として、別紙のとおり報告します〉

同研究会は、今後の硫黄島関連の施策の方向性に関する都知事の諮問機関だった。この冊子は、その答えを示した答申書なのだ。

推察されるのは、議事録が残っていない第12回以降の会議で都の事務局が答申案をまとめ、委員に了承を得たということだ。

果たして研究会は、どんな結論に達したのか。大きな関心を抱きながら答申書のページをめくった。

1984年5月31日に提出された硫黄島問題小委員会の結論は「定住困難」だった。これが決定打となり、島民の帰島不許可が固定化していった。

その5年前の研究会の結論は要約すると次のような内容だった。

硫黄島問題の解決の方法論について、研究会は、

・帰島希望者を受け入れるための〈全面開発〉

・限定的に希望者の帰島を可能にする〈一部開発〉

・帰島希望者を帰さず、代償を措置する〈開発断念〉

の3つに絞った。

その上で〈全島開発にせよ、あるいは部分開発にせよ、（中略）2項目が残された最重要問題であると考えられる〉と指摘した。

最重要問題の2項目とは、

（1）火山活動に対する恒常的な観測及び災害防止策に対する具体的調査と検討

（2）産業経済面の開発可能性についての調査研究

だった。

研究会ではこの2項目について〈これまでも種々の調査研究が行われてきたにもかかわらず、現在もなおそれが十分とは言い難い〉とし、最終的にこう結論づけた。

〈従って、現時点においては、小笠原問題研究会の報告書に提示されている方法論のいづれかについて、その適否を決定することは困難である〉

結論に至らなかったという結論だった。

もう一つのメッセージ

答申書を読んで、肩すかしを食らったような思いになった。

1977年から10回以上の議論を重ねた末、「結論なし」という結末で終わったのだ。

しかし、26ページの答申書をすべて読むと、実質的に硫黄島問題小委員会と同じく「定住困難」との判断を下したに等しい内容だと分かる。たとえば、水についての表記。雨水の貯水タンクを設けるなどの工夫で1000人以上の島民が暮らした歴史的事実があるにもかかわらず〈水の確保は困難〉と指摘。農業は〈土性、水資源に阻害要因がある〉、漁業は〈経営上難点が多い〉、観光開発は〈自ずから限界がある〉など再定住化は絶望的とも思わせる記述ばかりが続く。

答申書を読んで気になったのは、帰島の可否は別として、旧島民の思いに報いる何らかの行政的措置の必要性を強調している点だ。

〈旧島民にとって、小笠原諸島の復帰から今日に至る10年間の不安定な状態がもたらした影響は、極めて大きい。

また、今後、島の産業開発の可能性についての結論が得られるまでには、なお相当の年月を要するものと考えられるので、この際、国及び都は、硫黄島旧島民の生活安定のため必要と思われる対策を講ずべきである〉

帰島以外については、島民のためにできる措置を可及的速やかに行うべきだ。それが結論なき答申書の、もう一つのメッセージだと私は受け取った。

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

