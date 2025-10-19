日中関係は「新しいステージ」へ…日本人が誤解している「アジアのパラダイム」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈スタバは「プチぜいたく」、マクドナルドを貸し切って結婚式…中国Z世代の「絶望的現実」〉に引き続き、中国と日本の関係について詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

そして日本を超えていく……

2012年11月15日午前、習近平氏は、14億人の中国人を支配する中国共産党のトップ（総書記）に選出された。習新総書記は、新たな「トップ7」（常務委員）を全員帯同して、第18回中国共産党大会を人民大会堂で取材していた私たち記者団の前に現れ、野太い声で述べた。

「わが民族は、偉大なる民族だ。五千年以上にわたる文明の発展の中で、中華民族は人類の文明の進歩に、不滅の貢献をしてきた。

それが近年以降、艱難辛苦を経験し、最も危険な時期を迎えた。だが中国共産党の成立後、頑強に奮闘し、貧困で立ち遅れた中国を、繁栄と富強の新中国へと変えた。

中華民族の偉大なる復興の光明は、かつてないほどすぐ近くの前景にある。中華民族を世界民族の林の中で、さらに強く自立させるのだ！」

その2週間後の11月29日、習近平新総書記は、やはり「トップ7」を全員帯同して、天安門広場東手の中国国家博物館を訪問。約1200点の「中国共産党の偉大なる革命の品々」を並べ立てた「復興の道」特別展の前で、二度目の演説をぶった。

「中華民族の偉大なる復興こそが、近代以降の中華民族の最も偉大な夢だ。この夢には、過去何代もの中国人の想いが込められている。私は自信を持って述べるが、中国共産党創建百周年の時（2021年）までに、全面的な『小康社会』（ほどほどに豊かな社会）を実現する。そして新中国建国百周年の時（2049年）までに、富強・民主・文明・和諧（調和）の社会主義現代化の国家を必ず作ってみせる！」

この二度にわたる重要講話こそが、その後の習近平政治の土台をなしている。それは三期目（一期は五年）に入った2023年3月以降も、いささかも変わっていない。

改めて整理すると、習近平政権のスローガンは、「中華民族の偉大なる復興という中国の夢の実現」、略して「中国の夢（チャイニーズドリーム）」。習政権が始動してしばらく経って共産党関係者に確認したところ、それは具体的に三段階で果たされると解説してくれた。

まず短期目標は、中国共産党創建百周年（2021年）までに、経済・軍事などあらゆる面で東アジアでナンバー1になる。次に中期目標として、2035年までに同じくユーラシア大陸でナンバー1になる。すなわち広域経済圏構想「一帯一路」の完成だ。

さらに長期目標として、新中国建国百周年（2049年）までに、世界でナンバー1になる。短期目標のライバルは日本、中期目標はEU（欧州連合）、長期目標はアメリカである。

偉大な中国を取り戻す

こうした習近平政権の気宇壮大な構想は、アジアの姿を古来の形に戻すことにほかならない。すなわち、習近平主席は「現代の皇帝」であり、アジアに「21世紀の冊封体制（華夷秩序）」を築くということだ。アジアは本来、そうあるべきで、またそうあってこそ21世紀のアジアは、安定して発展していけると考えているのだ。

誇大妄想的と思えるかもしれないが、実はアメリカのドナルド・トランプ大統領と、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領も、その主張は大同小異だ。トランプ大統領は「アメリカを再び偉大な国にする」（MAGA）というスローガンを掲げている。一方、プーチン大統領も「偉大なロシアを復興させる」と宣言して、隣国のウクライナに侵攻していった。「世界三大国」には「偉大な自国の復興」という共通目標があるのだ。

実際、習近平総書記は、就任時に掲げた目標を着々と達成していった。たとえば、2024年の名目GDPで、中国は日本の約4.6倍。2025年（度）の軍事（防衛）予算は、約4.2倍である。つまり、日本を超えるという短期目標は完遂したことになる。

日中関係の新しいステージ

これは、日中関係が新たな段階を迎えたことを意味する。

共産党創建百周年を経た2021年秋から、中国側は「新時代の要求にふさわしい中日関係を築いていく」と主張しはじめた。2022年9月、日中国交正常化50周年で習近平主席が岸田文雄首相に送った祝電にもそう記されていたし、あらゆる日中間の首脳会談で中国側はこの文言を用いている。その意味するところについて、中国の外交関係者は私にこう述べた。

「中日関係は三段階に分けられる。第一段階は、1972年の国交正常化から2008年の北京夏季オリンピックごろまでで、『日本＞中国』の時代。日本が兄貴分として、中国に3兆円以上のODA（政府開発援助）を拠出し、多くの日本企業が、人件費や原材料費が安くて技術が遅れた中国に進出した。

第二段階は、2008年ごろから2020年ごろまでで、『中国≒日本』の時代。2010年に中国のGDPは日本を追い越した。そして第三段階が、2020年代以降で、『中国＞日本』の時代だ。これからは中国が兄貴分として、『新時代の要求にふさわしい中日関係』を主導していくのだ」

一部の日本人は、いまだに中国側が言う「第一段階」の発想でいるが、すでにアジアのパラダイムは大きく変換している。たしかに現実は「古来の形」に戻りつつあるのだ。

その証拠を一つ示そう。日本が中国を凌駕する決定機となったのが、日清戦争（1894年〜1895年）での勝利だった。当時の日本は富国強兵・殖産興業に邁進し、「主権線」（国境線）の守護と「利益線」（緩衝地帯）の防衛を強調していた。

一方の清（中国）は、台頭する日本の軍拡と挑発に脅え、軍事費を増額したり、欧米列強を頼ったりしていた。また国内は「老朽化」し、朝廷も国民も平和ボケしていた。

当時の日中の立場を置き換えると、まさに現在の状況となることがお分かりだろう。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」