ÅìÂçºå»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÏ·¼ãÃË½÷¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÍ³
¿Í¤Ï¡Ö¿Í°Ê³°¡×¤È°¦¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤È¤ÎÀ°¦¤òÉÁ¤¯¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÌµµ¡Êª¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎÏÃÂêºî¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤òË¬¤Í¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿ßÀÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìÂçºå»Ô¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í´Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÀ½ºî½ê¡×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦½é¡¢¿Í´Ö¤¬¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëµÕÅ¾ÊÑ¿È¼Ì¿¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿·¥ì¥¤¥ä¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¼Ì¿¿²È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ¤«¤éÏ·¼ãÃË½÷¤¬Ë¬¤ì¤ë
¿·¤Î¡Ö¿Í´Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÀ½Â¤½ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÇ¯´ÖÌó50¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌó100¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤ÈÇ¯ÎðÁØ¤âÉý¹¤¯¡¢´ØÀ¾·÷¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¡¢É¬¤º¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¡×
¤È¡¢¿·¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
ÃËÀµÒ¤Ë¤Ï½÷Áõ¤Î°ì¼ï¡¢°ÛÀÁõ¤ÎÊÑ²½µå¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï°ÛÀ¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¡×¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÈæ½Å¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÊÑ¿È¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥ï¥±
¥ß¥£¤ËÊÑ¿È¤·¤¿½÷À¤¬¿Í´Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡¢¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Ç¤â¤³¤³¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆâÍÆ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢µ¡³£½¤Íý¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢²õ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡×
Âç´ë¶È¤Î²¼ÀÁ¤±¤È¤·¤Æ¡¢µ¡³£¤Î½¤Íý¤òÃ´¤¦¡£¼¡¡¹¤È¸Î¾ãÉÊ¤¬ÆÏ¤¯Æü¡¹¡£Á÷¤ê¼ç¤Î´é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¡£²õ¤µ¤ì¤¿µ¡³£¤ò¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼êºî¶È¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö·ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¡£·ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Èà½÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Î¾ã¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½¤Íý¤Ë½Ð¤¹¡£»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÄ¾¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢½¤Íý¤Îºî¶È¤ò¡£¤½¤ì¤Ë¡¢µ¡³£¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë²õ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»ä¤Ïµ¡³£¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤½¤ì¤¬Êó¤ï¤ì¤ë»Å»ö¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤Ï¾¯¤·¤â»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²õ¤ì¤¿µ¡³£¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ËË°¤Ë°¤¤·¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤â¡¢µ¡³£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
Èà½÷¤ÏÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀöÂõµ¡¤È¤«¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
ÀöÂõµ¡¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍ×µá¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤é¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Æ¯¤¤òµá¤á¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿µ¡³£¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÏ¼Ö¤Î¤¿¤á¤ÎÇÏ¤ä¡¢à´¤ò°ú¤«¤»¤Æ¹Ìºî¤µ¤»¤ëµí¤Ê¤É¤ò»ÈÌòÆ°Êª¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÀöÂõµ¡¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð»ÈÌòµ¡³£¤À¡£Æü¡¹¡¢ÀöÂõµ¡¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¡£²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤µ¡³£½¤Íý¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â»ÈÌòµ¡³£¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤â¤Î°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤À¤«¤é¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢Èà½÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¥ß¥£¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Èà½÷¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÀ½Â¤½ê¡×¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¡¢»×¤¤¤Î°ìÊÒ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤òµÙ·Æ¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¿·¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ¿È¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢À´á¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î¸¸ÁÛ¤òÇ¯´ÖÌó50¡Á100¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦Í¤·¡¢»¿Æ±¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤½¡¢¤â¤Î¤Ë°î¤ì¤«¤¨¤ëÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ö¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿ÍýÍ³
