ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡（２７）が、俳優の白洲迅（３２）とテレビ朝日系ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜、後１１・００）でＷ主演を務め、地上波連ドラ初主演を飾った。同作では元ヤンキーの父親役を熱演し、温厚なイメージとのギャップで魅了している。さらに同じｔｉｍｅｌｅｓｚ・猪俣周杜（２４）も出演するなど「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ（タイプロ）」で勢いづくグループへの思いも明かした。

元ヤンキー役を演じるとは思えない柔らかい雰囲気だった。「なるべく声のトーンを下げること、あと語尾の口調、話す時のスピード、立ち方、細かい所作は意識しました」。普段の自分とは正反対の役柄でも憑依するように演じている。

地上波連ドラ初主演でもある。突然元カノから娘を預けられた元ヤンキー（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者（白洲）によって始まった父２人、子２人のルームシェア。父子家庭の父親役というオファーに自身の幼少期を思い起こした。

「自分も父子家庭で育ったんです。演じるにあたって、父がどういう思いで子育てをしたのか、逆に大人になった今の僕をどう思っているのかと。これまで父に対して、深く考えることもなかったことが気になった。それで、どういう気持ちで育てたの？と聞いたら『おまえのそばにいることだけを考えていた』と言われた。普通のことかもしれないけど、深いと思った」

父は仕事の合間にも学校行事に参加し、朝昼晩のご飯やお弁当も作り、習い事の送迎もしてくれたという。松島は「しっかり父親としての役目を全うしてくれた。母親にしてほしかったことも父親がしてくれていた。だから自慢の父親と言える」と誇らしげに語った。

この役がより父への思いを深めた。「当時は父子家庭であることは周囲から偏見の目で見られていたと思う。そういう環境でもしっかり育ててくれたことに、本当に感謝しています。父はライブを見に来るのがすごい好きで、客席で喜んでいる顔を見ると、これが親孝行なのかなと。父を見ると、可能な限りステージに立ち続けたいと思えます」。アイドルとしても決心が固まるきっかけとなった。

同ドラマには同じｔｉｍｅｌｅｓｚの猪俣が出演、さらにテレ東系「ひと夏の共犯者」には橋本将生（２６）が主演するなど大活躍。新メンバーオーディション番組「タイプロ」による加速が続いている。

松島は「ありがたいことで、怖いくらいタイプロ効果を感じている。でもタイプロ効果がなくても自分たちの実力だと言えるように結果を残したい」と地力を高めることを大切にし、「タイプロは賭けにも近かったけど、現状から何かを変えたいという全員の思いが合わさった結果の今だと思っている」と強調した。

一方で「でも…」と続ける。「昔から応援してくれているファンの中で、整理がついてない人がいることも分かる」。だからこそ「そういう方たちに慎重に丁寧に寄り添いたい。言葉では伝えきれない部分は行動で示す。新メンバーの５人が入ってよかったと思ってもらえるように積み重ねていくしかない」と覚悟を持っている。

自身は来年に活動開始１５周年の節目を迎える。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代、２３年１２月以来のドームライブとなる京セラドーム大阪（１２月２６、２７日）と、東京ドーム（来年１月７、８日）の４公演も決定した。「まだドームに立つことに対していろんな意見があるとは思う。でもやるからには見て後悔させない」と誓い、「次につなげたい。僕らは５大ドームを目指している」と力強く言い切った。

◇松島聡（まつしま・そう）１９９７年１１月２７日生まれ。静岡県出身。１１年に入所し、同年１１月にＳｅｘｙ Ｚｏｎｅとして１３歳でＣＤデビュー。１７年放送の「世にも奇妙な物語 ’１７秋の特別編」で俳優デビュー。１８年１１月に突発性パニック障害療養のため休養し、２０年８月に活動再開。血液型Ａ。メンバーカラーは「緑」。

◆「パパと親父のウチご飯」 突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）が主人公。シングルファーザーとして２人は慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。「父、父、娘、息子」の４人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作りなど、日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの「新しい家族のカタチ」が描かれる。