「数学の参考書執筆」が「映画出演」にまで繋がる…スティーブ・ジョブズの言葉通りに予測不能なキャリアを送った数学者の功績

後世への記録

Whatever you found or did, you should make a draft on it.

Frank Harary

（見つけたり、やったことがどんなにささやかなものであったにせよ、それについて記述して残しておけ） フランク・ハラリー（ミシガン大学数学教授）

話が少々脱線してしまったが、40になって受験指導を辞めようと決意したとき、辞めるための条件「惜しまれて辞める」はほぼ満たしていたと自負しているが、数年間単位の時間を掛けて誠意を尽くしながらフェイドアウトするのがお世話になった人々に対する仁義だと思った。そして辞めるに当たって、ハラリーに言われていた右の言葉を思い出し、それまでに受験生へ教えてきたことを本にまとめて残しておこうと考えた。

それらが「発見的教授法による数学シリーズ」（駿台文庫、現在は森北出版）全７巻と、夏期講習会の講座を実況中継風に伝える「秋山仁の数学講義実況中継」（語学春秋社）全２巻となって、２年強の月日をかけて誕生した。

思いがけないキャリアとの出会い

You cannot connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.

Steve Jobs

（将来を予想して、点と点（人生での出来事）をつなぐことはできない。後々人生を振り返った時に初めて点と点をつなぐことができる）

スティーブ・ジョブズ（米の起業家、アップルの共同創業者）

右のスティーブ・ジョブズの言葉の如く、“受験生に教えてきたことをまとめるために、計９冊の本を出版したこと（点）”が、思いがけない未来への出来事（別の点）に結びついていくことになった。思いがけない未来への出来事となった点のひとつは、“中公新書の執筆”、もうひとつの新たな点は、“NHK教育テレビ夏の数学講座への出演（１９９１〜）”だった。

さらに後に、“中公新書執筆”が“映画「男はつらいよ」劇場用パンフレットへの執筆”、“週刊朝日の連載”等、その後の執筆活動に、また、“NHK教育テレビへの出演”が“バラエティーやニュース番組への出演”、“映画出演”“CM出演”等、まったく予想だにしなかった点につながっていった。

他にも、“ピーター・フランクル氏と共に、中高校生対象の国際数学オリンピックや東欧で開かれていた数学コンテストの問題や大会の様子について何度か記事を書いていたこと（点）”が“日本を国際数学オリンピックに初出場させようという活動（別の点）”に結びついた。

また、“離散数学へ関心を持ち始めたこと”が、“米国ベル研究所のロナルド・グラハム博士との共著を出版しようという話”や、“ホルヘ・ウルティア教授との離散幾何学に関する論文執筆”に結びつく等、暗中模索し始めた40代前半に、思いがけないものが色々と芽吹いて、それらがつながっていくことになった。

