『国宝』は【国宝級の映画】なのか……業界人が語る、成功の陰で露呈した「作品としての甘さ」

興行収入158億円超えの裏で……

端正なルックスが売りの人気俳優・吉沢亮が主演を務め、若手随一のオーラを放つ横浜流星が共演する映画『国宝』。

吉田修一の小説を原作とした作品で、歌舞伎の世界を舞台に、極道の息子として生まれた主人公・喜久雄（吉沢亮）と歌舞伎界の御曹司・俊介（横浜流星）がライバルとして芸を磨きながら、人間国宝を目指す激動の人生を描いた超大作だ。

そんな同作は、公開直後から多くの観客動員を集め、ＳＮＳでは「俳優陣の気迫ある演技に惹きこまれた」「今年イチ泣いた！」「３時間があっという間すぎた」「邦画史上最高の作品でした」といった絶賛の声が飛び交っている。

興行収入は162億円を超え、観客動員数も1150万人（10月13日時点）を突破。日本映画（アニメ除く）では『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』に次ぐ歴代２位に躍り出る前代未聞の大ヒットとなっている。

だが、業界人からは作品への酷評が相次いでいた――。

前編『映画『国宝』業界人たちの【評価が低すぎるワケ】…国内実写映画の興行収入トップも目前！歴史に残る空前の大ヒットも』に続き、映画『国宝』に対する辛口意見をお届けします。

舞台の重みが映像化できていない

「歌舞伎映画として期待されたのは、舞台シーンの迫力だったはず。しかし、映像表現は驚くほど軽いように感じました」

そう語るのは、インディーズ映画からキャリアを重ね、現在は全国公開作の撮影も手がける40代のカメラマン・Ｃ氏だ。映像のプロとして、『国宝』の“画作り”に強い違和感を覚えたという。

「歌舞伎役者が舞台に立つ瞬間は、スポーツ選手がオリンピックに挑むような緊張感がある。本来なら観客の心臓を掴むはずのシーンが、本作では編集でさらっと流されてしまっていた。一歩踏み出す間合いや観客の温度感にこそ緊張が宿る。でもこの映画は、カメラワークが喜久雄と俊介の立ち回りに寄りすぎていた。歌舞伎が持つ儀式性や重みがまるで伝わってこなかった。クライマックスで『曾根崎心中』を披露するシーンも観る側が惹きこまれていく間が少なかったように感じました。あの静寂をもっと引き伸ばしてほしかったです。

Ｃ氏は、映像の軽さの理由をこう分析する。

「木のきしみ、足袋がすれる音、照明の熱気。それらが省略されていたからでしょう。もう少し、歌舞伎の舞台を感じさせる撮り方ができていれば……」

俳優の生々しい表情を映すことには成功

一方で、俳優たちの映し方については絶賛していた。

「吉沢亮さんと横浜流星さんが女形を演じた表情のアップ。これでもかというほど顔や体に寄っていくカメラワークは本当に素晴らしかった。照明の当て方も完璧で、化粧をした皮膚の下で震えるような緊張が伝わってきた。カメラが止まり、観客が息を詰めるあの数秒は素晴らしいカットでしたね。特に吉沢さんが舞台上で視線を上げる瞬間。その目のわずかな揺らぎをカメラが正確に捉えていた。２人の顔にフォーカスが当たったときのインパクトと美しさは、既存の邦画にはない感動を覚えました」

同氏は、舞台以外でも印象に残ったシーンがあるという。

「地方回りをするまで落ちぶれた喜久雄が彰子（森七菜）に愛想を尽かされた後、雑居ビルの屋上で狂ったように舞い踊り出すシーン。これは圧巻でした。脱力しきってしまった喜久雄の踊り、落ちかけのメイクから滴る涙、映り込む地方都市の背景を動き回るカメラワークで非常に生々しく撮影していた。演じることでしか自分をこの世に繋ぎ止めるものがない喜久雄の生きざまがひしひしと伝わってくる、この映画のハイライトとも言えるシーンになっていました。他のカメラワークが微妙だった分、このシーンが際立っていましたね」

『国宝』は国宝級の映画なのか……

『国宝』は、宣伝戦略や話題性、キャスティングなどのマーケット戦略的要件をすべて満たして、華々しい結果を記録しているわけだが、業界人たちが語るのはその成功の陰で露呈した作品としての甘さだった。

果たして本当の意味で“国宝”レベルの映画だったかどうかは観た者に委ねられているようだ――。

