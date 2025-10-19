【校閲クイズ】「30平米の狭少住宅と聞いて狭いなと思っていたのだが、実際に中を見てみると以外と広く感じる」。この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「30平米の狭少住宅と聞いて狭いなと思っていたのだが、実際に中を見てみると以外と広く感じる」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「小」と「少」の間違いはよくあるパターンです。読むときに頭の中で「小さいのか」「少ないのか」を意識すると間違いに気づけます。同じく「以外」と「意外」の間違いも「意外」と多く見かけますのでご注意を。

× 「30平米の狭少住宅と聞いて狭いなと思っていたのだが、実際に中を見てみると以外と広く感じる」

〇 「30平米の狭小住宅と聞いて狭いなと思っていたのだが、実際に中を見てみると意外と広く感じる」

