発行終了のタウンページが【ネットサービス】を強化。情報社会だからこそこだわる「圧倒的信頼性」

1890年にルーツとなる「電話加入者人名表」が発行されて130年以上。『タウンページ』が2026年3月末で発行を終了することが発表された。

固定電話の歴史と共にあったタウンページは、昭和から平成にかけて、私たちの生活に当たり前にあるものだったが、その晩年はスマートフォンなどの登場に大きな影響を受ける形となった。

そんなタウンページの歴史は『『タウンページ』の発行が終了…「電話帳に名前が掲載されるのはステータスだった」第1号には【渋沢栄一】の名も』の通り。

役割を終えていく『タウンページ』の晩年とこれからの展望は？ NTT東日本サービス（株）・NTTタウンページ（株）に話を聞いた。

今でも存続を望む声はあるのか

かつて、多くの家庭にあった『タウンページ』。スマートフォンが主流になると、固定電話の加入数減少や、検索ツールの多様化に伴ってその発行部数も右肩下がりとなった。

NTT東日本サービス（株）の営業推進本部デジタルオペレーション部基盤サービス部門長・種村則明氏は、ネット時代においても「電話番号を見つけやすくする工夫」を大切にしてきたと話す。

「かつては、職業を五十音順に掲載していたのですが、現在は、『グルメ』や『ショッピング』などの利用シーンごとに分類しています。また、職業に関連するキーワードからも探せるようにしてあります。職業分類だと『造園業』となるものも『ガーデニング』といった言葉から探せたり、『寺院』も口語的に『お寺』から探せたり…ということです」(種村氏)

しかし、時代の大きな波には逆らえなかった。最盛期の1700万件(2006年)から、電話番号の掲載数は半分以下にまで減少。それに伴い、広告を掲載する企業も激減したのが、終了の大きな要因となった。

とはいえ、デジタルに慣れていない高齢者などの中には、まだ使っている人もいるのではないか。終了の発表後、存続を望む声は届いているのだろうか。

「お客様相談センターに、終了を惜しまれる声は届いています。ただ、そういった皆様も『終わらせないでほしい』というより「やむを得ない」と受け止めてくださっていました。私どもも『（電話帳は）一定の役割を終えた』と考えています」（同前）

掲載件数や利用の減少だけでなく、時代がペーパーレスを進める向きとなってきたのも、終了のきっかけでもあるという。

終了後に使える代替サービス

実は、『タウンページ』の代替的なサービスは既に用意されている。

NTTタウンページ株式会社のデジタルマーケティング本部サービス開発部・iタウンページ部門長の宇都宮満氏は、すでにサービス提供を開始しているインターネット上で全国の目的のお店や施設、会社を探せる検索サイト『iタウンページ』」について、次のように話す。

「サイト内で、『エリア＋キーワード』で検索いただくとヒットするものが表示されます。例えば『千代田区 皮膚科』のような感じですね。ヒットした一覧ページから施設の詳細を知りたいというニーズもありますので、施設のホームページなどへのリンクもついています」(宇都宮氏)

しかし、ネットを使う多くの人は、わざわざ『iタウンページ』のサイトまで行って電話番号を探すのではなく、ブラウザの検索窓に直接「エリア＋キーワード」を打ち込むように思える。

その検索方法だと、同業他社のページがヒットしてしまうのではないか。

「大手検索サイトでエリアとキーワードを入力した際に、より上位に表示されるよう、検索エンジンでの露出向上を目指してSEO対策（検索エンジンで上位表示される戦略や手法）を強化しています」（同前）

施設を探したり、その電話番号を調べる際にGoogleMapを使う人も多いのではないだろうか。筆者もその1人で、探したいエリアの地図を表示させて「ラーメン」などとよく検索する。検索すれば、近隣の店がズラッとヒットするし、その中で目ぼしい店舗を選択すれば、公式サイトや電話番号などがリンクされており、かなり便利だ。

正直、筆者のような人間が『iタウンページ』を使うメリットはないのではと思うが――。

ネット時代だからこそこだわる「信憑性」

「ネット上のサービスは、口コミ頼りのものも多く、実際の営業実態と合っていない場合もあります。その点、 iタウンページを運営するNTTタウンページ社では施設ひとつずつに連絡をし、掲載内容のコンサルティングをしています。さらに、弁護士事務所や税理士事務所ならば、 日本弁護士連合会や税理士会に連絡をして、『登録内容と相違がないか」の確認までしています。ある意味『お堅い』かもしれませんが、正確な情報を得るために利用していただくメリットはあると思います」(前出のNTT東日本サービス（株）種村氏)

口コミが中心となるサービスでは、人口の多い都心部では情報が充実しやすいが、地方の過疎地域になると、どんな施設なのか見えてこないこともよくある。

その点も、津々浦々の施設と掲載情報を確認し合いながらサービスを作り上げることで、ローカルにまで手が届く。130年以上にわたって全国の電話番号を取り扱ってきた『タウンページ』の網羅性が継承され、利用者のメリットになっていると言えるかもしれない。

ネット社会にAIの進歩。時代は変わったが、明治から現代までを支えた『タウンページ』は『iタウンページ』として残り続ける。同サービスが今後どう進化していくのか、期待を込めて見守りたい。

【あわせて読む】『《ジャングリア沖縄》騒動で注目「グーグルマップの口コミ」は信頼できるのか』

【あわせて読む】《ジャングリア沖縄》騒動で注目「グーグルマップの口コミ」は信頼できるのか