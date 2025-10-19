¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤â¡Ö²¼ÂÌ¤ÎÀã¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡Ä¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¤ÎÍýÁÛ¡×¤«¤é¡Ö½¬¶áÊ¿¤Î¶¯¸¢¡×¤Ø¤ÎÂçÅ¾´¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç¤¤¤Ê¤ëÌ·½â
¿ÆÃæÇÉ¤Î¸øÌÀÅÞ¤¬ÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤í¤è¤¤¤³¤È¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢10·î14Æü¸ø³«¤Î¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¡Ø¿ÆÃævs.È¿¿ÆÃæ¡Ù¤È¤¤¤¦¡ØÀ¯³¦ÂçºÆÊÔ¡Ù¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÈÌîÅÞ¤Î¡Ø¹â»Ô¤¤¤¸¤á¡Ù¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶Ã¤¤Îµ¢·ë¡×¤Ë¤âµ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÎò»ËÅª·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¤Ê¤¼¤Ë¿ÆÃæÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°·¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
ÃÓÅÄÂçºî¤Î¡Ö¹ÎÄê¡×
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÊÝ¼éÅª¤Ê¸ÀÏÀ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤Èº¸Íã¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×»×ÁÛ¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
1949Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¼çµÁ³×Ì¿¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¼çµÁÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¸ÁÛ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÅÚÃÏ²þ³×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¼ç¤ÎÅÚÃÏ¤¬¹ñÍ²½¤µ¤ì¤ÆÉÏÇÀ¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢¸Þ¥«Ç¯·×²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´ÏÂ¤Î¼è¤ì¤¿·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¡¢¹¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ò²ñ¼çµÁÃæ¹ñ¤ÏÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦Ï«Æ¯¤Î¸¢Íø¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëÍýÁÛ¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤³¤½¿Í´ÖÅªÀµµÁ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤¿¤¢¤êÊý¤À¤È¡¢Åö»þ¤ÎÃÎ¼±¿Í¤¿¤Á¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÆÈÎ©±¿Æ°¤¬¿Ê¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÆÈÎ©¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÃæ¹ñ¤ÏÄë¹ñ¼çµÁ¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÀ®¸ùÎã¤ÎÁö¤ê¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÂç¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÌö¿ÊÀ¯ºö¤äÊ¸²½Âç³×Ì¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»×ÁÛ¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¸øÌÀÅÞ¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿ÃÓÅÄÂçºî»á¤â¼Ò²ñ¼çµÁ¤äÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¸ÁÛ¤òÊú¤¡¢ÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¤ËÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ìÞºá°Õ¼±¤â¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÃæ¹ñ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤Æ»¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÃÓÅÄ»á¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬Ë½ÎÏ¤äÆÈºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ£¤Ï»É¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢ÉÏÉÙ¤Îº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÂº¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¹Í¤¨¤Î¸í¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î»×ÁÛ¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÓÅÄ»á¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¡Ö¿Í´Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¡×
¸øÌÀÅÞ¤Ï1964Ç¯¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÊìÂÎ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö½é¤«¤éÆüÃæÍ§¹¥¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¤Þ¤ÀÃæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1967Ç¯¤Ë¡¢ÃÓÅÄ»á¤ÏÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤â¹ñ²ñ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¾µÇ§¡×¤È¡ÖÂæÏÑ¤È¤ÎÆó½Å¾µÇ§¤Î²óÈò¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂæÏÑ¤È¤ÎÆó½Å¾µÇ§¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Î©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂæÏÑ¤Ï¾Õ²ðÀÐ¤ÎÆÈºÛÂÎÀ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö°¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸¸ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÁ±¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¸øÌÀÅÞ¼«¿È¤¬¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¯Î©¾ì¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿Í´ÖÀ¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡¢ÆÈºÛÅª¤Ê¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¼Ò²ñ¼çµÁ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©¾ì¤Ç¡¢¼Ò²ñÌ±¼ç¼çµÁÅª¤ÊÀ³Ê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼çµÁ¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÆÉ¤á¤Ð¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤Î°ì¼ï¤À¤È´ÊÃ±¤Ë¸íÇ§¤µ¤ì¤ëÌ¾¾Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¸øÌÀÅÞ¤Ï¸½ºß¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¼çµÁ¡×¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÃæ¹ñ¸ò²óÉü¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¡ÖÃÝÆþ¥á¥â¡×
¸øÌÀÅÞ¤¬¼Ò²ñ¼çµÁ¤È¿ÆÏÂÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡£
Åö»þºÇÂçÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿¼Ò²ñÅÞ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ì¡¼¥Ë¥ó¼çµÁ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¿Í¤«¤é¼Ò²ñÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤Î¼Ò²ñÅÞ¤È¶¦Æ®¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀªÎÏ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1980Ç¯¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËÂå¤ï¤ëÀ¯¸¢¤ò¼Ò²ñÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¼ùÎ©¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡¢¼Ò¸øÏ¢¹çÀ¯¸¢¹½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Ï¿Æ¼Ò²ñ¼çµÁÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÝÆþµÁ¾¡¸øÌÀÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÅÙ¡¹Ë¬Ãæ¤·¡¢1972Ç¯¤Ë¤â¼þ²¸Íè¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÝÆþ°Ñ°÷Ä¹¤ÏË¬Ãæ¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Ë½´Á¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÃÝÆþ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆüÃæ´Ö¤Î¹ñ¸ò¤òÁá´ü¤Ë²óÉü¤¹¤Ù¤¤À¤È¸ì¤ê¡¢¼þ²¸Íè¼óÁê¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÀ¿¼Â¤ÊÀ¯ÅÞ¡×¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯³¦¤ËÍ§¹¥ÅªÀªÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Åö»þÃæ¹ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ¤Î¥½Ï¢¤ÈÃç¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸å¤í½â¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼þ²¸Íè¤ÏÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó¤ÎÂ¸ºß¤òÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤µ¤º¡¢Àè¤ÎÀïÁè¤ÎÇå½þ¤âµá¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎÎò»ËÌäÂê¤Ë°ìÀÚ¿¨¤ì¤º¤ËÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ²¸Íè¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤òÃÝÆþ°Ñ°÷Ä¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüÃæÊ¿ÏÂÍ§¹¥¾òÌó¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÁð°Æ¤âÂ÷¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÆâÍÆ¤¬¡ÖÃÝÆþ¥á¥â¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÝÆþ¥á¥â¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤¬ÆüËÜ¤ÎÊú¤¨¤ë»ö¾ð¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÅÄÃæ¼óÁê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¸ò²óÉü¤ËÆ°¤¯¤Ù¤»þ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¥ö·î¸å¤ËÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÃæ´Ø·¸¤Î³ÎÎ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î¿ÆÃæ»ÑÀª¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤¬¸¸ÁÛ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿
ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¸å¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÌÓÂôÅìÂÎÀ©¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æûç¾®Ê¿ÂÎÀ©¤Ë°Ü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢²þ³×¡¦³«ÊüÏ©Àþ¤ËÅ¾´¹¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï¼«Í³²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ê¼«Í³²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê¼«Í³²½¤â¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¾Â¦À¤³¦¤Ë¤Ï¹¤¯Â¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤â¶²¤é¤¯¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÄ¹¤¤ÌÜ¤ÇÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤äÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤äÊ¸²½¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈãÈ½¤ò¹µ¤¨¤ëÆ°¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Êú¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¸¸ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç¥¤¥¹¥é¥à·Ï¤Î¸½ÃÏ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬É´Ëü¿ÍÃ±°Ì¤Ç¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ø¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ë´ÁÌ±Â²¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤È°Ü½»¤µ¤»¡¢¸½ÃÏ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÂ¥¤·¡¢½ã¿è¤Ê¥¦¥¤¥°¥ë·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ëÌ±Â²¾ô²½À¯ºö¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Ê¤É¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þÊÕÃÏ°è¤Ø¤Î·³»öÅª¤Ê°Ò°µ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤º¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ê¤É¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤ÊËà»¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¹á¹Á¤Ç¡¢ÉðÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÌ±¼çÇÉ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÆ°µ¤¹¤ëÆ°¤¤Ë¤â½Ð¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë½¬¶áÊ¿¤ò¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤ËÎã¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤Ê¤¤¡¢Å°Äì¤·¤¿¸ÀÏÀÅýÀ©¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñÃæ¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤·¡¢´Æ»ë¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¤¿¡£
·ÐºÑÅª¤Ê¼«Í³¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¯¼£Åª¼«Í³¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢¸µ¡¹¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯¼£Åª¼«Í³¤¬¤µ¤é¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë·ÐºÑÅª¼«Í³¤â½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µÕ¹ÔÏ©Àþ¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¡Ö¿Í´Ö¼çµÁ¡×¤È¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¿Í´Ö¼çµÁ¤òëð¤¦¸øÌÀÅÞ¤Î¤¢¤êÊý¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌ·½â¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤Î¿Í´Ö¼çµÁ¤ËÌÀ¤é¤«¤ËÈ¿¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÆ°¤¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¶²¤é¤¯¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¤½¤ì¤À¤±Ãæ¹ñ¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤ò´û¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥Í¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¸ø¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤Ç¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÁÏ²Á³Ø²ñ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£
º¸Íã¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×»×ÁÛ¤¬¹¤¯¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¡¦¶¦»º¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¸ÁÛ¤ò´ÊÃ±¤ËÊú¤¯¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÓÅÄÂçºî»á¤¬Ãæ¹ñ¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¡¢ÃÓÅÄ»á¤¬¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì·½â¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸øÌÀÅÞ¤âÁÏ²Á³Ø²ñ¤â¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶á¤Å¤¯¤ÈÍø¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤é¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬È´¤±¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤¬ÉÕ¤Å»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿ÆÃæ»ÑÀª¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¸¥êÉÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÎ©¾ì¤ËÅ¾´¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
