◇F1第19戦米国GP 予選（2025年10月18日 テキサス州オースティン サーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ×19周）

レッドブルの角田裕毅は2戦続けて予選3回目（Q3）へ進めず、13番手だった。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分32秒510で2戦ぶり今季7度目、通算47度目のポールポジション（PP）を獲得した。0.297秒差の2番手にマクラーレンのランド・ノリス（英国）、3番手にフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）がつけた。

予選1回目（Q1）は序盤にレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）がスピンしてタイヤバリアーにクラッシュし、赤旗中断。再開後、角田は10番手相当の1分34秒222をマークしたが、2度目のアタックはセクター1が遅く1分33秒935にとどまった。それでもアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）、ウィリアムズのアレクサンダー・アルボン（タイ）のタイム抹消もあり、14番手で2回目（Q2）へ進んだ。

Q2最初のアタックは1分33秒466で13番手。チーム無線で「コーナーでローソンに邪魔された」と、来季のF1シートを争うとみられるレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）への不満を口にした。2度目のアタックではセクター2が悪く、タイムを更新できないまま敗退。アルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）がコーナーで邪魔になった場面もあり「ブロックされた！」と苛立ちを隠せなかった。

▼フェルスタッペン 良かったよ。どのセグメントでもマシンは非常に強かったと思う。とても暑く、風も強かった。最後のアタックができず、アウトラップが大変だったけど、結果的にその必要はなかった。

▽予選順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)ピアストリ（マクラーレン）

(７)アントネッリ（メルセデス）

(８)ベアマン（ハース）

(９)サインツ（ウィリアムズ）

(10)アロンソ（アストンマーチン）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)角田裕毅（レッドブル）

(14)ガスリー（アルピーヌ）

(15)コラピント（アルピーヌ）

＜以下Q1敗退＞

(16) ボルトレート（キックザウバー）

(17) オコン（ハース）

(18) ストロール（アストンマーチン）

(19) アルボン（ウィリアムズ）

(20) ハジャー（レーシングブルズ）