¡Ú·õ¤È¼Ò¶È¤ÈÃ»¤¹¤®¤ë¿ÍÀ¸¤È¡Û26ºÐ¤ÇÅ·²¼ÌµÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÖÃÌ¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ©»Ò¡¦Ìî´Ö¹±¤¬Ã©¤Ã¤¿¡Ö¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¡×

¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¼Ò²°¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¡Ö²»±©¡Ê¤ª¤È¤ï¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Î¤¹¤°Î¢¤Ë¼óÅÔ¹âÂ®£µ¹æÃÓÂÞÀþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯¤Ë¤³¤Î¹â²Í¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÎ¢¤Ë¤Ïºù¤ÎÂçÌÚ¤òÊú¤¤¤¿»³¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏËèÆü¡¢ÃÝÅá¤Î²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤ÇÁÏÎ©¤«¤é100Ç¯¤È¤Ê¤ë¡ÖÌî´ÖÆ»¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¹ÖÃÌ¼Ò·õÆ»Éô°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î·õ»Î¤¬Æü¡¹´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯10·î¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÁÏ¶È¼Ô¡¦Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ï¡¢²»±©ËÜÅ¡¡Ê¸½¡¦¹ÖÃÌ¼ÒËÜ¼Ò¤ÎÃÏ¡ËÉßÃÏÆâ¤Ë·õÆ»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¼£¤Ï1878¡ÊÌÀ¼£11¡ËÇ¯·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤ÎÌ¾¤Ï¿¹Í×Â¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾®Àâ¹¥¤¤ÎÊý¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ÊÇÏÎËÂÀÏº»á¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñÄÅ¼ã¾¾¾ë¹¶ËÉ¤Î·ãÀï¤¬´±·³¤È²ñÄÅÀª¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Çò²Ï¸ý¤ÎÀïÆ®¤Ç¡¢ÅÚº´ÈÍÈÄ³ÀÂà½õ»Ø´ø¤Î´±·³¤¬²ñÄÅ¤Î°ìÂâ¤Îµò¤ëÍë¿À»³¤ËÌÔ¹¶¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
´Ø±©¤Ò¤²¤ÎÏ·¾¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÆü¥Î´Ý¤Î·³Àð¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¡¢Á´·³»Â¤ê¤³¤ß¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë»³¤ò¶î¤±¤¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ·¾¤È¡¢¤½¤ì¤ËÁ°¸å¤¹¤ë°ì¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸åÇ¯¤Î¿¹Í×Â¢¤È¡¢ÎµÇÏ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿»ÍºÐ¤ÎË·¤ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ï´±·³¤Î¿¿Ä¾Ãæ¤Ë»Â¤ê¤³¤à¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉñÍÙ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤·õµ»¤ò¤ß¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¹Í×Â¢¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÈÆ±Ìç¤È¤Ê¤ëËÌÃ¤°ìÅáÎ®¤Î¸¯¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñÄÅ¾¾Ê¿²È»ÙÈÍ¡¦ÈÓÌîÈÍ¤Î·õ½Ñ»ØÆîÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇò²Ï¸ý¤Î¹¶ËÉÀï¤Ç½Æ·â¤µ¤ìÍîÌ¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìî´ÖÀ¶¼£¤ÎÉã¡¦¹¥Íº¤Ï¡¢¿¹Í×Â¢¤Î¹âÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¡¦Ê¸¤ÏÍ×Â¢¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿À¶¼£¤âÍÄ¾¯´ü¤«¤é·õÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£À¶¼£¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¤Ç¤â¼Ò°÷¶µ°é¤Ç¤â¡È½¤ÍÜ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ·õ¹ë¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢·õÆ»¤Ï¿Í´Ö¤òËá¤¯½Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·õÆ»¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ø¹ÖÃÌ¼Ò50Ç¯»Ë¡ÙÊÔ»¼Ã´Åö¼Ô¤Ç¼«¿È¤âÌî´ÖÆ»¾ì¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÏ£»Î¤Ç¤¢¤ëÅ«ÌÚÄð¼£¡Ê¸µ¡ÖÍÄÇ¯¶æ³ÚÉô¡×ÊÔ½¸Ä¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤È·õÆ»¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌî´Ö¼ÒÄ¹¤¬ÉðÆ»²È¤Î¸åêã¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÂÎÆâ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë·ì¤¬¤Ê¤µ¤·¤á¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë½¤ÍÜ¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë·õÆ»¤òÀ¹¤ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊ§¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÅØÎÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Ï·õÆ»¤ò¾©Îå¤µ¤ì¡¢·õÆ»¤Î¤¿¤á¤ËÇ¯¡¹Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ì¶Ú¤Ëº²¤òÃÃ¤¨¤¿¿ÍÊª¤ò¤Ä¤¯¤é¤ó¤¬¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤íÇ¯³Û²¿Ëü±ß¡¢º£¤Ê¤é²¿²¯±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤ò·õÆ»¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó¡Ø¾¼ÏÂ¤Î·õÀ»¡¦»ýÅÄÀ¹Æó¡Ù¡ÊçÕºä¹°Ãø¡¦¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤è¤ê
¤¿¤À°ì¶Ú¤Ëº²¤òÃÃ¤¨¤¿¿ÍÊª¤ò¤Ä¤¯¤é¤ó¤¬¤¿¤á¡Ä¡ÄÌî´ÖÀ¶¼£¤Î»×¤¤¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¤ÎÀè¤Û¤É¤Î¤¯¤À¤ê¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿¹Í×Â¢¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¡¢¾¼ÏÂ¶åÇ¯¸Þ·î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾¼ÏÂÅ·Í÷»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ·õ»Î¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Ìî´Ö¹±Ï£»Î¡ÊÅìµþÉÜÁª½Ð¡¦¹ÖÃÌ¼ÒÁÏ»Ï¼ÔÌî´ÖÀ¶¼£»á¤Î»ÒÂ©¡¢¤½¤Î¸åÔðÀÞ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê·õ¤Ë¤â·ì¤¹¤¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¾¯Ç¯¼Ò°÷¡×¤È¶¦¤ËÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë
Ìî´Ö¹±¡Ê¤Î¤Þ¡¦¤Ò¤µ¤·¡Ë¤Ï¡¢Ìî´ÖÀ¶¼£¤Î¾¸Ãæ¤Î¼î¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Ìî´ÖÀ¶¼£¤¬ÃÄ»Òºä¤Î¼«Âð¤Ë¡ÖÂçÆüËÜÍºíç²ñ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÁ°¿È¡Ë¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤ëÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯4·î24Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÉã¡¦À¶¼£¤Ï¿·²ñ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤ËËÛÁö¤·¡¢ºÊ¡¦º¸±Ò¡Ê¤µ¤¨¡£¸å¤Î¹ÖÃÌ¼Ò3Âå¼ÒÄ¹¡Ë¤â²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤áÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹±¤ÏÇÌ¤ä¤ÎÇØÃæ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«£µºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â2³¬¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ò¼å¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ï¡¢ÂçÆüËÜÍºíç²ñ¹ÖÃÌ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¾¯Ç¯¼Ò°÷¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°Æ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£¡ÁÂçÀµ´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10¿ÍÃæ8~9¿Í¤¬µÁÌ³¶µ°é¤Î¿Ò¾ï¾®³Ø¹»¤ò½Ð¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÅµÍî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÈÃúÃÕ¤É¤ó¡É¡È¾®ÁÎ¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Î²¼Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿10ÂåÁ°È¾¤ÎÃË»Ò¤ò¡Ö¾¯Ç¯¼Ò°÷¡×¤È¤·¤ÆÍÂ¤«¤ê¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¼Ò¶È¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¡¢Ä¹¤¸¤Æ¤Ï¼Ò°÷¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ð¤ÎÅ«ÌÚ»á¤â¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¾¯Ç¯¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¤Î´ÇÈÄ»¨»ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ç¡¢¡ÈÃæ³Ø¤Ë¤Ê¤É¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤È¾§¤¨¡¢²¿½½¿Í¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤Ë¼Â³Ø¶µ°é¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¼£¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤òÃæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤è¤·¤È¤»¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î¶µ°é¤òÍ¿¤¨¤ë¤È·è¤á¤Þ¤¹¡£
1922¡ÊÂçÀµ11¡ËÇ¯¤Ë¹±¤Ï¿Ò¾ï¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìî´Ö°ì²È¤¬µ¯µï¤·¤Æ¤¤¤¿²»±©ËÜÅ¡¤ÎÀ¾ÍÎ´Û¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£´¤ãª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¾¯Ç¯¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï·õÆ»¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹±¤âÆ±¤¸¤¯ÃÝÅá¤ò°®¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê·õÆ»Îý½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Æ»¾ìÀßÎ©»þ¡¢·õÆ»¤Ï¡Èµì»þÂå¤Î°äÊª¡É¤À¤Ã¤¿
¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÀïÁ°¤Ï¤µ¤¾¤ä·õÆ»¤Ê¤É¤ÎÉðÆ»¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìî´ÖÀ¶¼£¤¬Ìî´ÖÆ»¾ì¤òÁÏÀß¤¹¤ëÁ°¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï·õÆ»¤Ï·è¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¡¢À¾ÍÎ²½¤ÎÇÈ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ·õÆ»¤Ï¡ÈÁ°»þÂåÅª¤ÊÉ÷½¬¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¿êÈù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯·õÆ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1878¡ÊÌÀ¼£10¡ËÇ¯¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢À¾¶¿Î´À¹¤Ë½¾¤Ã¤¿µì»§ËàÈÍ»Î¤¿¤Á¤¬¼¨¸½Î®·õ½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¶áÂåÁõÈ÷¤Ç¸Ç¤á¤¿¤Ï¤º¤Î´±·³Ê¼¤ò»Â¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿´±·³Â¦¤Ç¤â·õ¤ÎÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¼Ô¤òÁªÈ´¤·¤Æ¡ÖÈ´ÅáÂâ¡×¤òÁÈ¿¥¤·¡¢ÅÄ¸¶ºä¤Î·ãÀï¤ÇÈ´ÅáÂâ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÀ¾¶¿·³¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï·Ù»¡·õÆ»¤ÎÎ´À¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·õÆ»¤Î¿êÂà¤Ë°ìÄê¤Î»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·õÆ»¤Ï»ÎÂ²¡ÊµìÉð»Î³¬µé¡Ë¤ä·³¿Í¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤ÉÆÃ¼ì³¬µé¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ì¤°¤¨¤º¡¢¡ÈÄ®Æ»¾ì¡É¤Ï¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1925(ÂçÀµ14)Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÌî´ÖÆ»¾ì¡×¤Ï¡¢·õÆ»³¦¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤Þ¤¿Ìî´ÖÀ¶¼£¼«¿È¤¬¿ôÂ¿¤ÎÌ¾·õ»Î¤òÌî´ÖÆ»¾ì¤Ë¾·æÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜºÇÂç¤ÎÄ®Æ»¾ì¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¡È¾¼ÏÂ¤Î·õÀ»¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ýÅÄÀ¹Æó¡Ê¤â¤Á¤À¡¦¤â¤ê¤¸¡ËÈÏ»Î½½ÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£
·õÆ»¤òá´¤é¤»¤¿¡Ö¾¼ÏÂÅ·Í÷»î¹ç¡×
»ÊÇÏÎËÂÀÏº»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂÅ·Í÷»î¹ç¡×¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£±²ó¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ëµó¹Ô¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂ¨°Ì¼°¤òµÇ°¤·¤Æ1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯5·î¡¢¡Ö¸æÂçÎéµÇ°Å·Í÷ÉðÆ»Âç²ñ¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·Í÷»î¹ç¤Ï¡¢·õÆ»¤ª¤è¤Ó½ÀÆ»¤Îµ»¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢·õÆ»¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥×¥í¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë³ÆÃÏ¤Î»ÕÈÏÌò¤«¤é¡¢¤Þ¤º¡Ö»ØÄêÁª»Î¡×¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤¬¸ß¤¤¤Ë¸æÁ°»î¹ç¤ÇÎ©¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë°ìÈÌ·õ»Î¤Ï¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤ÇÃÏ¶èÂåÉ½¤¬·è¤á¤é¤ì¡¢ËÜÁª¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¡¢»ØÄêÁª»Î¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡¢Ä«Á¯ÁíÆÄÉÜ·ÙÌ³¶É»ÕÈÏ¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿»ýÅÄÀ¹ÆóÈÏ»Î¤Ç¤¹¡£¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿»ýÅÄÈÏ»Î¤ÎÌ¾À¼¤¬°ìÌöÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¸æÁ°»î¹ç¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·õÆ»¿Íµ¤¤ÏÊ¨Æ¡£1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯1·î¤ÎÃæ³Ø¹»Îá¤Ç·õÆ»¤ª¤è¤Ó½ÀÆ»¤¬É¬½¤²ÊÌÜ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌî´ÖÀ¶¼£¤Ï¡¢Å·Í÷»î¹ç¤ÎÍâÇ¯¡¢»ýÅÄÈÏ»Î¤òÌî´ÖÆ»¾ì¤Î»ÕÈÏ¤Ë¾·¤¤Þ¤¹¡£¹ÖÃÌ¼Ò¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤âÆÆ¤¯¶ø¤·¡¢¤«¤Ä¡ÖÅ·²¼¤Î»ýÅÄÀèÀ¸¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡×¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤ä¹ÄµÜ·Ù»¡¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ½ê¤Î»ÕÈÏ¤ò·ó¤Í¤ë¤³¤È¤â²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìî´ÖÆ»¾ì¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÎ®ÇÉ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¹¤¯Ìç¸Í¤ò³«¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ýÅÄÈÏ»Î¤ÎÌ¾À¼¤òÊé¤¤¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌ¾·õ»Î¤¬Â³¡¹¤È·Î¸Å¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·õ»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«±ÒÂâÆÍÆþ¤Î£µÇ¯Á°¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×»á¡ÊÅö»þ40ºÐ¡Ë¤¬Ìî´ÖÆ»¾ì¤Î»ýÅÄÈÏ»Î¤ò¤¿¤º¤Í¤ÆÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢80ºÐ¤Î»ýÅÄÈÏ»Î¤Ë1ËÜ¤âÂÇ¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¼å¤Ê¾¯Ç¯¤«¤éÆ²¡¹¤¿¤ë¹ë·æ¤Ë
¼Ò¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢²»±©ËÜÅ¡Æâ¤ÎÌî´ÖÆ»¾ì¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¼ÒÄ¹ÊÌÅ¡¤Î°Ë¹áÊÝ¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢ÉÙÄÅ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢°ËÅì¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤âÆ»¾ì¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¡¢À¶¼£¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎµòÅÀ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò¶È¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ·õÆ»¤Î·Î¸Å¤â»²´Ñ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡ÊÀ¶¼£¼«¿È¤Ï¡¢30ºÐÁ°¸å¤Ç·Î¸ÅÃæ¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÀÚ¤ê¡¢»î¹ç¤Ê¤É¤Î°ìÀþ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°Ë¹áÊÝÆ»¾ì¤Ç¤Ï1Æü£´»þ´Ö¡¢£µ»þ´Ö¤È¤Ö¤ÃÂ³¤±¤ÎÌÔ·Î¸Å¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢³°Éô¤«¤éÏÓ»î¤·¤ËË¬¤ì¤¿·õ»Î¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢´é¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤¬°Ë¹áÊÝ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ°Ë¹áÊÝ¹ç½É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¾¯Ç¯¼Ò°÷¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯Ç¯¼Ò°÷¤Ê¤é¤Ð1¡Á£²½µ´Ö¤´¤È¤Ë¸òÂå¤·¤Æµ¢¼Ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹±¤À¤±¤Ï»Ä¤êÂ³¤±¡¢»þ¤Ë¤Ï1¥õ·î¡¢2¥õ·îµïÂ³¤±¤ÎÌÔ·Î¸Å¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹±¤Î·õµ»¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ò¼å¤À¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ï¸Þ¼Ü¼·À£¡Ê171cm¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÓÏ¹¥¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ã¥×¤ËÀ¸¤¤¿¼Ø¤ò°ìÉ¤¹Ê¤Ã¤Æ£·¡Á£¸¹ç¤Î·ì¤òÎ¯¤á¡¢¤½¤ì¤ò¥Ó¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤°¤Ã¤È°ìÂ©¤Ç°û¤ó¤Ç¤Ï·õÆ»¤Î·Î¸Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¹ë·æ°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿§Çò¤ÇÍÆËÆ½¨Îï¡¢À³ÊÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃÝÅá¤ò°®¤ë¤È¹ë·õ¤À¤Ã¤¿¡£20´ÓÌÜ¡ÊÌó75kg¡Ë¤¢¤Ã¤ÆÅ·²¼¤ËÌÄ¤é¤·¤¿·õ»Î¤¬¡¢¼ã¼ÒÄ¹¡Ê¡á¹±¡Ë¤¬ÆÍ¤¤òÆþ¤ì¤¿¤é2´Ö¡Ê1.1m¡Ë¤°¤é¤¤¤Õ¤Ã¤È¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ¤ÎÏ¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤Æ¤â¼õ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹çÅÙ¶»¤¬¤è¤¯¤Æ²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê50Ç¯»Ë¼Ò»Ë»ñÎÁ¤è¤ê¡¢Ìî´ÖÆ»¾ì»ÕÈÏ¡¦ÁýÅÄ¿¿½õÈÏ»Î¤Î²óÁÛ¡Ë
Å·Í÷»î¹ç¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÅ·²¼ÌµÅ¨¡×
1934¡Ê¾¼ÏÂ£¹¡ËÇ¯¡¢ºÆ¤ÓÅ·Í÷»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡Ö¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¸æÃÂÀ¸Êô½Ë ¾¼ÏÂÅ·Í÷»î¹ç¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¡É¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìî´Ö¹±(Åö»þÏ»ÃÊÁêÅö)¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÉÜ¸©ÂåÉ½Áª»Î¤ÎÉôÌç¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢Í½Áª·è¾¡¤Ç¤Ï½¾·»Äï¤Î¿¹ÆÒÍº¡Ê¸å¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥â¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÊÆÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÅìµþÉÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆËÜÁª¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
5·î4Æü¡¢¥ê¡¼¥°Àï·Á¼°¤Î1¡¦£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹±¤ÏÎ«¤ê½ý¤Ò¤È¤Ä¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤òÄÌ²á¡£¤¤¤è¤¤¤è¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤´Î×ÀÊ¤È¤Ê¤ëÍâ5·î5Æü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡££µÆü¡¢Ä«¤«¤é¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ÎÌî´ÖÀ¶¼£¡¦º¸±ÒÉ×ºÊ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¹ï¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤¤À¤·¤¿¹±¤Ï¡¢ÅÄ¸¶ºä¤Î·ãÀï¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¹ë·æÀá¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂëÍÈ¤È²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¹±¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤´¤È¤Ë¡Ö»î¹çÌÃ¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Èà¤Ï£²¤Ä¤ÎÌÃ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¹çÌÃ¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤Ï¤ÀÐþËýÉÔÂ½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡ØÅ·²¼ÌµÅ¨¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅ¨¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤È¤«¡¢¼å¤¤¤«¤é¤È¤«¡¢°Î¤¤Êý¤¬¸«¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤é¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·ë¶ÉÌµÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÅ¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Å·²¼¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Å¨¤â¤Ê¤¯²æ¤â¤Ê¤¯¡¢·õ»°Ëæ¤ËË×Æþ¤·¤ÆÌµÇ°ÌµÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌµÅ¨¤Î¿´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤Ï¡ØÀè¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·õÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Àè¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅ¨¤¬Æ°¤¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅ¨¤¬Æ°¤³¤¦¤¬Æ°¤¯¤Þ¤¤¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¹¶Àª¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢·õÆ»¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÀè¡¹¤ÎÀè¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂèÆó¾ò¤ò¤¿¤À¡ØÀè¡Ù¤È¤¤¤¦°ì»ú¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¹áÀî¸©ÂåÉ½¡¦Æ£ËÜ·°»°ÃÊ¡¢21ºÐ¡£µÜËÜÉðÂ¢¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÆóÅá¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤µ»¤Î¸¯¤¤¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
»°ËÜ¾¡Éé¤Î°ìËÜÌÜ¡¢¹±¤ÏÆ¹¤òÈ´¤«¤ì¤ÆÆ£ËÜ»°ÃÊ¤ËÀè¼è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Æ£ËÜ»°ÃÊ¤¬ÌÔÎõ¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ëÃæ¡¢¹±¤Ï¶á´Ö¤Ë´ó¤Ã¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¤¤¯¤âÊø¤»¤º¡¢¶ÌºÂÂ¦¤Ø¤È²ó¤Ã¤ÆÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿»þ¡¢Æ£ËÜ»°ÃÊ¤Î°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆµÕÆ¹¤ò·è¤á¡¢¾¡Éé¤Ï°ìÂÐ°ì¤Î¤Õ¤ê¤À¤·¤Ë¡£»°ËÜÌÜ¤ÏÎ¾¼ÔÂÇ¤Á¤ÄÂÇ¤¿¤ì¤Ä¤ÎÌÔÎõ¤ÊÇòÊ¼Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹±¤ÏÆ£ËÜ»°ÃÊ¤ÎÌÌ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤é»Â²¼¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç500¿Íµ¬ÌÏ¤Î½Ë²ì²ñ¤¬
5·î25Æü¤Ë¤ÏÅÅÊóÄÌ¿®¼Ò¡¢¿·Ê¹Ï¢¹ç¼Ò¡¢ÇîÊóÆ²¡¢¿Æ¹Ö²ñ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈ¯µ¯¤Ë¤è¤êÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¹Âç¤ÊÍ¥¾¡½Ë²ì²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«ÃÝ¼¡Ïº¡Ê¾¾ÃÝÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡¢¾®ÎÓ°ì»°¡ÊºåµÞÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡¢µÆÃÓ´²¡Êºî²È¡¦Ê¸éº½Õ½©¼ÒÁÏ¶È¼Ô¡Ë¤Û¤«500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÎóÀÊ¼Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Õ¼±éÀâ¤Ç¡¢¹±¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¡Ö»î¹çÌÃ¡×¤ÎÍ³Íè¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö»î¹çÌÃ¡×¤Ï¡¢¤è¤Û¤ÉÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤¨¡¢¸åÆü¡¢Æ¬»³Ëþ²§¤¬¡ÖÅ·²¼ÌµÅ¨¡×¤Î½ñ¤ò¹±¤ËÂ£¤ê¡¢ÆÁÉÙÁÉÊö»á¤¬Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ë¡ÖÌî´Ö»á»Ì»Ò¤¢¤ê¡ÊÌî´ÖÀ¶¼£¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÀ×·Ñ¤®¤¬¤¤¤ë¡¢¤Î°Õ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¤«¸Ø¤é¤·¤¯¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¼ÏÂ9Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢ÂçÆüËÜÍºíç²ñ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£5·î¤Ë¼ã¼ÒÄ¹¡¦¹±¤ÎÅ·Í÷»î¹çÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢8·î¤Ë¿·¼Ò²°¡Ê¸½ºß¤Î¹ÖÃÌ¼ÒËÜ´Û¡Ë¤¬ÍîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸å¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤¬¹±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸åÊÔ¡Ø¡Ú26ºÐ¤ÇÅ·²¼ÌµÅ¨¡¢30ºÐ¤Ç»àµî¡Û22Æü´Ö¤À¤±2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦Ìî´Ö¹±¤Î¡ÖÁá¤¹¤®¤¿ÈÕÇ¯¡×¤È¡Ö±£¤ì¤¿ºÍÇ½¡×¡Ù¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö26ºÐ¤ÇÅ·²¼ÌµÅ¨¡¢30ºÐ¤Ç»àµî¡×22Æü´Ö¤À¤±2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦Ìî´Ü¹±¤Î¡ÖÁá¤¹¤®¤¿ÈÕÇ¯¡×¤È¡Ö±£¤ì¤¿ºÍÇ½¡×
