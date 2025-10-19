タレント関根勤（72）が12日までに自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。明石家さんまに「唯一謝罪させた女性タレント」を実名告白した。

今回の動画ではお笑い芸人ケンドーコバヤシをゲストに迎え、さまざまな“ある意味怖い芸能人”ネタなどで盛り上がった。

その中で、かつてアイドル時代のころ、不思議系の“こりん星”キャラでブレークしていたタレント、「ゆうこりん」こと小倉優子の話題が出た。すると関根は「ゆうこりんはね、僕が知る中で“唯一、さんまさんに謝らせているタレント”なんです」と衝撃エピソードを切り出した。

関根はこの件について「この事件はね、（TBSで放送されていた）『さんまのSUPERからくりTV』でゆうこりんが、結局、何でも（企画などに）乗ってくるわけ。ゴルフをやり始めて本を出したり、（なんでも）上手いわけ。軽音楽部みたいなのもやって、何でも（番組企画に）参加してたわけ。で、やってた企画が終わったら、（次は）“私は25メートルを泳げるようになりたい”と（小倉が言い出した）。で、さんまさんが“その企画やろう”って」と当時の小倉とさんまの関係を説明した。

そして関根は「それでスタジオで（小倉が25メートル泳げるようになる企画の）VTRが流れたわけよ。ゆうこりんが（当初は）“怖い、怖い”って言って。（でも実際は）泳げるんだけど、息継ぎができなかっただけなの。息継ぎを覚えたら、（小倉は）30分で25メートル泳げちゃったの。それでスタジオ戻ってきたら、さんまさんが“なんや、これ！ この詐欺女！”って言って。“お前は何にでも乗っかってきて、こんなのお前、詐欺や。スタッフが何人も集まって…なんだ？この、30分で泳げました…って”と（言った）。そしたら（小倉が）泣いちゃって。女子用のトイレの個室にこもっちゃった。出てこないのよ。で、プロデューサーが“さんまさん、すいませんけど（小倉に）謝ってください”って。（さんまは）“なんでやねん！”って言いながらも、トイレの外から“ゆうこりん、悪かったな！”って（結局謝罪するはめになった）。その後も（さんまは）“なんでオレが謝らないといけないねん！あんなのインチキや！”って（とこぼしていた）」と当時の話を振り返った。

それを聞いたケンコバは「でも、（さんまに）そこまでやらせたゆうこりんがスゴいですね。さんまさんをその行動に至らしめた人はほかにいないですからね」と妙に感嘆していた。