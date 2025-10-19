【26歳で天下無敵、30歳で死去】22日間だけ2代目社長の座にあった講談社・野間恒の「早すぎた晩年」と「隠れた才能」

前編では、野間清治の一人息子・恒（ひさし）が昭和天覧試合で優勝するまでを紹介しました。天覧試合からわずか3年後、彼に異変が現れます。

前編『【剣と社業と短すぎる人生と】26歳で天下無敵となった講談社創業者の息子・野間恒が辿った「数奇な運命」』より続く。

稽古の後、吐くように

天覧試合からわずか３年の後、1937（昭和12）年早春の伊香保道場で、野間恒は稽古後に吐き、日を追うにつれ次第に顔色が青ざめていきました。4月には排泄物に血が混じるようになり、医者にいったところ胃潰瘍と診断されます。

その頃、恒には子爵家令嬢・町尻登喜子との縁談が進んでいました。登喜子の外叔父である賀陽宮恒憲王が恒の病状を心配して「主治医はなんと言っている？」と聞いたところ、「我が家には病人がいないから主治医はいないんです」と恒が返答して恒憲王に驚かれたといいます。野間家は家族揃って医療や健康には無頓着なところがあり、恒が次第に痩せてきても、「太れ太れ」と精のつくものを食べさせ、恒も自ら進んでステーキを食べたりして、かえって胃腸に負担をかけていました。3年前には日本一の剣士と褒めそやされ、堂々たる体躯だったのですから無理からぬところもあります。

還暦を前にして、野間清治は社業の指揮を執りながらも、出社することはなくなっていました。目白の自宅もしくは静養先の伊香保別邸、伊東別邸などに滞在し、社から到着する報告に目を通して指示を出すという生活を送っていたのです。そんな清治の跡取り＝若社長として、恒自身は報知新聞社や講談社に日勤していましたが、体調はみるみる悪化していきます。

その年の秋、恒は胃潰瘍の検査のため銀座の南胃腸病院を訪れたところ、その場で即刻入院を言い渡されました。病床が空いていないため、院長の居間だという川の見える座敷に急遽病床がしつらえられて、専属看護師が一人つき、ただちに開腹手術が行われます。

「手術したけれど、もう遅かった。胃壁全面を侵されていたんです」（50年史社史資料より、野間道場師範・増田真助範士の回想）

同年の大晦日からは伊東で講談社の剣道合宿がおこなわれましたが、ついに恒が姿を現すことはありませんでした。

「私が大将になって伊東別荘の道場に合宿に行き、東京からいつ若社長が来るかと待っていたんですが、3ヵ月経ってもとうとう来られなかったので、私たちも引き揚げました」（同上資料より、元少年社員だった長井武雄「妙義出版」社長の回想）

結婚式の3日後、ふたたび倒れる

年が明けた1938（昭和13）年2月2日。南胃腸病院を退院したその足で、恒は婚約していた町尻登喜子が待つ結婚式場へと向かいました。ですが華燭の典を挙げた3日後、恒は再び倒れてしまうのです。

6月13日、東京帝大付属病院に入院し、28日に外科教授・大槻菊男による手術を受けますが、末期の直腸がんで、もはや手の施しようがありませんでした。

8月31日、恒は退院をし、以後、目白の自邸の奥で病臥の日々を過ごします。社員も剣友も遠ざけられ、南胃腸病院で専属となって以来の看護師1名と家族だけが看護を行いました。

その頃、恒は桐でできた大きなカステラの空き箱にパラリパラリと書き付けや自筆絵画の色紙をためていました。オモテに「病間滴々」と大書され、「戌寅四月 風詩亭迂人」と雅号が添えられた箱には、豪傑の剣士とはまるで違う、風雅を愛する一人の若者だった恒による手稿が収められています。

「昭和5年、恒さんが書いた原稿を『キング』に載せる時、念のため塩野先生（塩野銀次郎。野間清治の親友で陸軍士官学校教授）に手を入れてもらったほうがよかろう、ということになりました。そこで、まだ少年社員から社員に上がったばかりの私が原稿をお持ちし、後日受け取りにいくと『拝見したがほとんど手を入れるところはない。演説ではお父さんのほうがお上手かもしれないが、文章は御子息のほうが一段も二段も上のほうに思います。塩野がこう申していたと野間さんにお伝え願いたい』と話された。戻っておそるおそる社長にお伝えした時の嬉しそうな顔といったら忘れられません。あれは決して塩野先生のお世辞ではありませんでした。剣道は努力と修練によっての結果だけれど、恒さんの天分は、どちらかというと絵や文章にあったと思うのです」（同前資料より、中里辰男・元「キング」編集長の回想）

蛇の血を飲み、豪傑の気性と言われた恒の中に、5歳まで婆やの背で育まれた繊細な人格がなおも息づいていたのです。

「伊東道場の向こうには、若社長の”工作室”がありました。(合宿の前に滞在した時は)鳥の巣をこしらえたり、絵を描いたり、ステッキを作って彫刻したりしておられた。いまから振り返ってみると、（晩年の）宮本武蔵のような精神に達しよう、寿命のあるうちにそういうことをやってみようという考えがあったのではないでしょうか」（同上資料より、長井武雄「妙義出版」社長の回想）

ですが、その人生の残り火は、誰の目にもか細く映ったのです。

病気療養中、父・清治がまさかの急逝

1938（昭和13）年10月16日、驚天動地の出来事が起こります。その日朝までごく普通に過ごしていた野間清治が昼過ぎ、自宅浴室でにわかに心臓を押さえて苦しんだとみるや1時間あまりで息を引き取ったのです。急性狭心症でした。

「初代社長が亡くなった時、一報を聞いて、若社長(恒)の間違いじゃないか？ と思ったんです。これは私だけじゃなかったらしい。若社長は以前から病気で、病名は言わなかったけれど、大病らしいということは言われていたし、実際寝込んでいると聞いていましたから」

『少年倶楽部』の名編集長として知られた加藤謙一は、社史資料の中でこう正直な気持ちを明かしています。

その日は日曜日であったため、その死は社員にも伏せられ、幹部社員にのみ急報が飛びました。病篤い恒を気遣い、父・清治の急変を知らせた者はいなかったはずなのに、異変を感じたのでしょうか。目白の本邸で密かに始まった深夜の幹部会議に、髭ぼうぼうの姿ながら、袴だけはきちんとつけた恒が現れます。恒は取り乱すことなく泰然と座っていましたが、やはり会社に行かなければ……と、動こうとする恒を周囲が押しとどめると、「私はご覧のような大病で、とにかくいつどうなるかわからないけれども、どんなことをしても私は一日でも長く生きたい。今はそれだけです」と頭を下げて、病床へ戻っていきました。

父の葬儀の日に危篤、そして……

野間清治の葬儀は10月20日に行われましたが、葬儀当日、恒は危篤に陥っていました。母・左衛（野間清治夫人）が葬儀に参列できるか、内情を知る人々がハラハラする中、なんとかその日、恒は持ちこたえます。ですが、それが限界でした。11月7日、恒は帰らぬ人となります。2代社長であった日数は、わずか22日。最後まで意識ははっきりしていたといいます。まだ30歳の若さでした。

恒の死後、加藤氏は3代社長となった恒の母・左衛から、例のカステラ箱を託されました。箱に収められた原稿・画稿などを加藤氏がまとめ、関係者に配られた遺稿集『風詩餘録』は、今も資料センターの奥まった書棚にひっそりと排架されています。同じ棚で存在感を放つ、金糸箔押しの絢爛豪華な『昭和天覧試合』3巻本（御大礼記念、皇太子殿下誕生奉祝、紀元二千六百年奉祝の三部作）とは対照的です。

剣聖宮本武蔵を知って、画聖に近い武蔵を知らなかったら、宮本武蔵を知っているとはいい難いであろう。二代社長様も剣道が目立って優れておられたために、しかも昭和九年の天覧試合に優勝されてからは、ややもすれば世間の人々に、剣道の人として喧伝されることが多かったのではないかと思う。

私自身にしてからが、今春ご本邸からそのご遺作をお預かりして、いちいち拝見するまでは、こんなにも多方面に、しかも一つ一つがほれぼれとするよきものにまで出来上がっているとは知らなかった。（中略）驚嘆すべきことは「病間滴々」中に収められた幾編かは、勿論ご病中の作であるが、それもご病気が次第に重く、患部の激痛に堪えかねていられたときのお作であると漏れうかがったことである。眠ることはおろか、寝ても起きてもおられぬ痛みの劇しさを忘れるために、あの飄々乎たる文章を口授されていたのだと聞いて、ゆかしさなどという言葉ではいい表せぬものを感ずる。

神様は、若くして天に帰る人のためにあまりに多くの才能と試練とを与え給うたともいい得るのではあるまいか。（「社内通信」より、『風詩餘録』についての加藤謙一氏の記述）

『風詩餘録』の表紙には、枝から離れ落ちた椿の花が描かれています。可憐で、どこか淋しげな風情は、“不世出の天才剣士”の筆とはとても思えません。宮本武蔵が、その最晩年、枯木に佇む孤高の鷹を描いたように、恒も心に孤独を抱えていたのでしょうか。

天覧試合後に書いた文の題は「空虚感」だった

今度の天覧試合で自分は幸にも優勝した。（勝ったら定めし愉快であろう） 漠然とそんな事を考えないでもなかったが、勝って見てそれ程欣ばしいとも思わなかった。

知っている人達は「おめでとう」といってくれる。一身はもとより一家一門の光栄だといってくれる。それに違いないのだが、私は勝ってしまった現在より、戦っていた時のほうが、どんなに楽しかったかーー勿論苦しくもあった、不安もないではなかった。ただし緊張しきって、ひたむきに勝負三昧に没入しているあの瞬間ほど、楽しく満ち足りた気持ちはないように思う。

勝利とか名誉とか成功とかは、これを求めている中がよいので、得てしまうとむしろ寂しい空虚な感を伴うものだと思う。創造主（かみ）は実にうまく考えられたものだ。

すべて人類発展に必要なものには、悦びを付与してくださっている。同時にまた不当に悦びをむさぼった者には、それに相当する苦を与えられることをお忘れにはならない。創造主は人類に、徳義を、愛を、活動を、勤労を、緊張を求めておられる。だからそれらは人類にとってみんな楽しいものだ。（『風詩餘録』収録、昭和九年五月二〇日の随筆より。現代仮名遣いにして抜粋）

天覧試合優勝から15日後、恒が書いたこの文章には「空虚感」というタイトルがついています。数奇な運命に翻弄された講談社二代社長の生涯は、まるでひとつの文学のようで、“昭和の雑誌王”の父・野間清治とは違った人生の意味を、しみじみと考えさせられます。

清治・恒の死を乗り越えて

野間清治・恒の死から2年後の1940（昭和15）年、最後の昭和天覧試合(紀元二千六百年奉祝天覧試合）が行われ、恒の師でもあった増田真助が指定選士の部で、望月正房が府県選士の部でともに優勝します。社員2名が優勝するという圧倒的な強さを見せた講談社剣道部は、この年、錬士19名、有段者206名を擁し、充実の時を迎えていました。しかし翌年、太平洋戦争が勃発。多くの社員が招集されて戦地に送られました。終戦当時の社員応召者は142名、戦没者は64名に達したのです。

戦後、GHQの命令で剣道は中断となり、野間道場も一時閉鎖されて戦災社員の住宅として利用されました。しかし昭和30年代、野間登喜子（恒の遺された妻）と結婚して婿入りし、第４代社長となっていた野間省一が野間道場の再開に踏み切ります。

恒が汗を流し、人格を作り上げ、人生の意味を考えた野間道場の建物は、老朽化のため、惜しまれながらも2007（平成19）年に解体され、新道場が講談社第一別館５階に新設されました。野間清治の、そして野間恒の精神は、今も変わることなく剣士たちに受け継がれているのです。

