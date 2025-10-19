「奥菜恵にデヴィ夫人、楽天の三木谷社長も話題に」相撲中継が映し出す「力士と観客の境界線」の消滅

溜席にいた「赤いセレブ」の正体

大相撲中継では観客席でよく有名人を見かける。

秋場所は東京場所なので、とくに話題になる。

SNSでは、いま、誰を見かけた、という情報が飛び交い、それがまとめ記事になる。

秋場所初日だとこういう記事があった。

「大相撲中継に映り『気を取られて集中できない』 溜席の赤いセレブに騒然『おるやん』」

この手の記事は、タイトルにその有名人の名前を入れない、というのがポイントになる。

「デヴィ夫人」のことであった。

「デヴィ夫人おるやんけ」と関西言葉の呟きはなかなかインパクトがある。

ほぼ連日、客席に見える有名人の名前が上がる。

女優の奥菜恵、モデルの黒田知永子、タレントの勝俣州和、落語家の林家正蔵、三遊亭好楽、ジャガー横谷、鈴木宗男議員、楽天の三木谷社長、そういう人が観客席にいた、というのが秋場所では話題にあがっていた。

3日目のNHK中継を見ているとき、西の花道脇、テレビ画面右のほう、そちらに派手な格好で目立つ人がいて、気になっていた。

翌日に記事になっていた。

「大相撲溜席に上弦の鬼おるやん」 中継で抜かれた強烈インパクトにネットざわつく「相撲に集中できない」

上弦の鬼、という表現に笑ってしまった。たしかに言われればそんな感じがした。めっちゃ強そうだった。

正体はドラァグクイーン・マダム・レジーヌさん、と説明されていたが、とにかく目立っていた。

「ゆったりのんびり」な相撲中継

昔はここまで気にならなかったとおもう。

いまは、相撲中継を観るたびに、観客席にも目がいってしまう。

べつに有名人を探しているわけではないのだが、観客たちもくっきり映っているので気になってしまうのだ。

秋場所のNHK中継では、十日目に「もう一度見たい聴きたい大相撲」という特集を組んで、過去の相撲を放送した。

別番組として放送するのかとおもっていたら、大相撲中継中、合間あいまに紹介していく特集であった。

つまり、仲入の時間にまとまって紹介して、あとは、幕内前半戦と後半戦のあいま、力士が仕切っている時間にもすこしずつ紹介していた。

手間ひまかけたものだったろうに、なんかもったいない感じがした。あらためて11月場所前後に特集番組とかを放送してくれるのだろうか。

また、相撲中継はやはり全体にゆったりしていて、埋めようとするといろんなものが入れ込めるんだなということにも感心した。

前近代システムを残している世界は、やはり、どこかゆったりのんびりしているところがある。

この「放送100年 もう一度見たい聴きたい大相撲」という特集では、戦後から平成終わりまでを4つの時代に区切って「思い出の力士」人気アンケートを取っていた。

「昭和20年〜昭和39年」「昭和40年〜昭和63年」「平成元年〜平成17年」「平成18年〜平成31年」の4区分である。

昭和20年以前はたぶん映像記録がないのだろう。

昔といまの画質の違い

一応、昭和初期の横綱の双葉山や玉錦の映像は紹介していた。フィルムで撮ったニュース映画なのだとおもう。さらに前の栃木山や太刀山という大正時代の横綱は紹介されなかった。栃木山の相撲はすごく見たいんだけど見たことはない。

それぞれの時代の横綱か大関が選ばれている。

一挙に70年ほどの映像を振り返るのは、なかなかおもしろい。

映像の質がいまと昔ではほんとうに違う。

それが顕著に表れるのが「観客席の見え方」である。

相撲のほうは、昔の北の湖と貴ノ花戦（昭和50年）でも動きはすべて見える。

でも昔の映像だと、観客の顔は判別できない。

いまの観客席にあの有名人がいる、というのはテレビ画質の向上によってもたらされたものなのだとつくづくわかる。

だいたい10年くらい前の白鵬の全盛期（2015年映像）でも観客席の映りぐあいがいまとずいぶん違う。

少し暗いのだ。

土俵上はくっきり明るいが、観客席のほうはすこし暗くなっている。

土俵上の明と、土俵下の暗がくっきり分かれていて、相撲を見るなら、このほうが見やすい。この時代は（10年前だが）「後ろの席が気になって、相撲が頭に入ってこない」ということが起こらないのだ。

昭和の時代、北の湖やらの時代まで遡れば、ピントが力士にしか合っていない。

観客席は暗い上に、ぼやけている。表情まで細かくはわからない。

これが昭和50年、1975年ごろである。

もはや後戻りできないSNS時代

さらに20年さかのぼって初代若乃花や栃錦、若い大鵬や若い柏戸の時代、昭和30年代は、時代劇を見ているみたいで観客席部分は、ほぼ真っ暗である。

この時代の観客席はすごく暗かったのかとおもってしまうが、たぶん、違うだろう。

観客席の明るさはさほど変わっていなくても、映像記録が、光がしっかり当たっているところしか記録されず、薄明かりの部分は、真っ暗に映ってしまう、ということだとおもわれる。

カメラの光を拾う機能はどんどん進化している。

いまどきは、夕暮れにスマホで写真を撮っていると、自分で見ている明るさよりスマホ内の写真のほうがはるかに明るくて、その採光技術に驚く。それと同じことなのだろう。

いまは、いろんなものの技術が上がって、力士と同じ精密さで。うしろにいる観客の顔もどこまでも精密に映し出されるようだ。

いまでは、客席の前のほうだけではなく、うしろのほうでも映っているかぎり、みんなピントが合っている。いまではそれがあたりまえだが、昭和の映像を見比べると、技術の向上がすごいというのがわかる。

SNSの広がりと同じ動きなのが暗示的である。

昔は、相撲中継でもまだ力士と観客の顔の精密さには差があった。

相撲のプロと、見ているだけのアマチュアとはきちんと区別されて映されていた。

2020年代になって、力士の細かいところまできれいに映し出されるようになり、同時に、うしろの観客は映っているかぎり隅々までクリアに見えるようになった。

両者のクリアさに差がない。

そこまで必要があるのかといわれても、技術的に進んでしまったのだからしようがない。観客だけぼやかせるほうが技術が必要で、だったら、全観客の動作までクリアに映し出して放送するしかない。

知らぬうちに、無名の人たちであっても、瞬間瞬間、切り取られて社会の前のほうに一瞬出てきてしまうというのは、まさにSNS時代らしいなとおもうばかりである。

どっちがいいとか、昔の方が良かったとか、そういう話ではない。

こうなってしまったのだ。いまさら選び直すことはできない。

