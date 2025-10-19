◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会 ▽準々決勝 狭山西武ボーイズ（埼玉西）５―３志村ボーイズ（東京東）（１０月１３日・ヨーク開成山スタジアム）

２年生以下の新チームで臨むゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、開幕し、１３日に４強が決まった。１９日に須賀川・牡丹台野球場で準決勝、決勝が行われる。準決勝では連覇を目指す松戸中央ボーイズ（千葉）と狭山西武ボーイズ（埼玉西）、東京城南ボーイズ（東京東）と創設２年目の多摩川ボーイズ（東京西）がそれぞれ対戦する。

※ ※ ※

狭山西武のＭＡＸ１３５キロ右腕・高橋隼太（２年）が快投をみせた。初回こそ失策からみで２点を失うも、２回先頭から４者連続三振を奪い、６回まで８０球で１０Ｋ。。この日最速は１２８キロも被安打３はすべて単打。準決勝進出に貢献した。

「楽しかった。流れがいかないように…」と３戦目で大会初登板の高橋は直球で内角を突き、スライダーで三振の山を築く。元巨人・福井敬治監督（４９）も「ウチのエースですから」と温存した背番号１の好投を称えた。

打線も終盤に援護。同点の７回に２点を勝ち越すと、３番・工藤未來主将（２年）の右越え三塁打で試合を決めた。工藤は今夏の侍ジャパンＵ１５日本代表に２年生で唯一選出された。「（相手投手が）外角高めに抜けてくるので狙った」と１打席目の三振から学習して、やり返し。苦しい戦いを制し、チームのムードも最高潮だ。