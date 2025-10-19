Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡×¤òÁíÍý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ä¡ÖÌîÅÞÏ¢Î©¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¼è¤ë¤Ù¤°ì¼ê
»²À¯ÅÞ¤äN¹ñÅÞ¤Ë¤âÏ¢Î©Æþ¤ê¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ
¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»²À¯ÅÞ¤ä£Î¹ñÅÞ¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤ÇÏ¢Î©Æþ¤ê¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¡¢Ê¬ÃÇ¤È²á·ã²½¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥Þ¥Ê¡»ã¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÊË¡¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤Î¤È¤¤Î¡ÖÊÐ¸þÊóÆ»¤ò¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¤òÄÙ¤¹¡×¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅúÊÛ¤Ç¡¢¤½¤Îº²ÃÀ¤Ï¤¢¤¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±¤ÏÃÎ¤ë¸¢Íø¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼å¼Ô¤ò¼é¤ë»ÊË¡¤äË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ë¤â¤Þ¤â¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¤À¯¸¢¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
À¯ÊÑ¤ò¾·¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¡Ä¡Ä
»ä¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¯ÊÑ¤ò¾·¤¤¤¿Âè°ì¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤Ë¤É¤ì¤À¤±¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ï·¿Í¤Î¤»¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂèÆó¤Ï¶ÌÌÚÍº°ìÏº¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤Î¡¢¡ÖËÜÅö¤ÏÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÆÀ¤ë¤â¤Î¤òÂ¿¤¯¤·¤è¤¦¡×¤È¤·¤¿¶¯Íß¤µ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Áá¤¯·èÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°Ý¿·¤¬Àè¤ËÏ¢Î©¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤¬¼å¤¤¸õÊä¼Ô¤À¤é¤±¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÏ¢¹ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¤Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞÏ¢Î©¤Î¸ýÀâ¤Êý¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢·Ý¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶ÌÌÚ»á¤ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅÞ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢Î©¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤Ç¤µ¤¨¡¢Åö½é¤Ï¼«Ì±¡Ê¾®Þ¼·Ã»°ÁíÍý¡Ë¡¦¼«Í³¡Ê¾®Âô°ìÏºÂåÉ½¡Ë¡¦¸øÌÀ¡Ê¿ÀºêÉðË¡ÂåÉ½¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¾®Âô¼«Í³ÅÞ¤¬¤Þ¤ºÏ¢Î©¤·¡¢¸øÌÀ¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾®Âô¼«Í³ÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«¸øÏ¢Î©¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÌÌÚ»á¤Î¤¤¤¦¡ÖÏ¢Î©¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Î¹ç°Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
»ä¤¬²¿¿Í¤«¤ÎÀ¯¼£²È¤ä´±Î½¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ï¢Î©¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤¹¤ë¸øÌó¤òÂè°ìÃÊ³¬¤ÈÂèÆóÃÊ³¬¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤ï¤±¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¡£¸øÌÀÅÞ¤â»¿À®¤Ë¤Þ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë·àÅª¤ÊÀ¯ºö·èÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£➀É×ÉØÊÌÀ«¢LGBTº§¤òÇ§¤á¤ë£½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¡£¤³¤Î»°¤Ä¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÞ¤¬»¿À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢ÅÞÆâ¤Ç´°Á´¤Ë´³¤µ¤ì¤¿·Á¤ÎÀÐÇË·Ï¤ä´ßÅÄ·Ï¤Ê¤É¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ËÂ¤È¿¤òÂ¥¤¹ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤â¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¹â»Ô»á¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤ÐÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ü¤É¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¤ÇÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤¤À¯¸¢¤È»×¤ï¤ì¡¢¾¯¡¹¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂèÆó¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Ï¢Î©¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤¢¤²¤¿¡¢·ûË¡²þÀµ¤È¸¶È¯¥¼¥íÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤ÎÅ±ÇÑ¤òÆÝ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤Í×µá¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î©·û¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÅö¡¢µÄ°÷¤Î´Ö¤Ç²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¸¶Â§ÏÀ¤òÍ¨¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âè°ì¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸¶È¯¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÊ¡Åç¸¶È¯¤ÎÈï³²¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¹¥¯¤Î¾¯¤Ê¤¤¾®·¿¸¶È¯¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊEU¤Ê¤É¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI»þÂå¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÅÅÎÏ¤ò¿©¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼ç¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤«µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢²óÅú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÅÅÎÏ¤¬ÂçÎÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬5.8¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅÅÎÏ¹°èÅª±¿±Ä¿ä¿Êµ¡´Ø¡ÚOCCTO¡Û¡Ë¡£¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤ËÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤Î¿êÂà¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢Î©·û¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÏ¢¹ç¤â¡¢ÁÈ¹ç°÷¤Î¸ÛÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸¶È¯¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¤±¤Ç¡¢AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Î©·û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîÅÞÁ´ÂÎ¤Ç¡¢»ÔÌ±¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂç¡¹Åª¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£SDGs±¿Æ°¤Î´ú¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡Ö¸¶È¯ÇÑ´þ¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ê¸¶È¯¤¬¡Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÄä»ß¤·¤ÆÀÐÃº¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¸¶È¯¤ÇÉÔÂ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç¤ª¤®¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬µ¤¾ÝÊÑÆ°¤ÎµÞÊÑ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤òÎ©·û¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤òÇ§¤á¤ëÉ¬Í×À
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë·ûË¡²þÀµ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤òÉÔËá¤ÎÂçÅµ»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤º¤Ã¤È¡Ö¸î·û¡×¤ò¶â´ÇÈÄ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤äÃÏÊý¤Î¼óÄ¹¤â¡¢·ûË¡²þÀµ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¼«±ÒÂâ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ºÒ³²µß½õ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤¬Âç»ö¡¢³ËÊ¼´ï¤ÏÀäÂÐÉÔ²Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤º·³ÂâÊÝ»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤òºÒ³²»þ¤ËÇ§¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾ùÊâ¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤¬ÃÙ¤ì¤ËÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾ò¹à¤¬¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤ËÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÅÃì¤ÏËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Î¤â¤Î¡£¾¡¼ê¤ËÅ±µî¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¹Ô¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤ÎÑ§¸ö¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅÃì¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤ª¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÃì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÇÑ²°¤ä¡¢»ý¤Á¼ç¤¬Á´°÷»àË´¤·¤¿²È¤Î°ä»ºÁêÂ³¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¤·¤«¡¢Æ»Ï©¤ä²ÍÀß½»Âð¤ÎÍ½ÄêÅÚÃÏ¤ò·¼³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤È²Ð»³Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡×
¤Þ¤º¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤òÇ§¤á¤ë¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤òÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤âÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤â¸«¤Ê¤ª¤µ¤ì¡¢¼«Ì±Î¥ÅÞÁÈ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ø¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¸¶È¯¥¼¥í¡¢·ûË¡²þÀµÈ¿ÂÐ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÅÞ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤â¤Á¤³¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¡¢Áªµó¶è¤¢¤¿¤ê2ËüÉ¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸øÌÀÅÞÉ¼¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷132¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢25¿Í¤«¤é45¿Í¤¬¼¡¤ÎÁªµó¤ÇÍîÁª¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î»î»»¤Ç¤â¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬29¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÂè°ìÅÞ¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬ÌîÅÞÏ¢¹ç¤Ë¤Þ¤ï¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤â¤Ã¤È²õÌÇÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤ò¼ÑµÍ¤á¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞÏ¢Î©¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¤âÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¯¸¢¸òÂØ¤Ë¤½¤Ê¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥«ÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ò¸«¸Â¤ê¡¢Ã¦ÅÞ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ÎÆüËÜ¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤é¡¢°Ý¿·¤Ë´ÊÃ±¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤³¤È¡¢²áµî¤Ë¤âÌóÂ«¤òÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ê¤É¤òÄü¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÌîÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤ÈÀ¯ºö¤Å¤¯¤ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
