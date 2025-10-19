£Â£²¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡¡º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£¹£¸¼ºÅÀ¡Ä£´Ï¢ÇÔ¤â¿¹¹âÂç£È£Ã¡Ö¥·¥å¡¼¥¿¡¼¿Ø¤ËÉü³è¤ÎÃû¤·¡×
¢¡¤ê¤½¤Ê£Â£²¥ê¡¼¥°¡¡Âè£´Àá¡¡¿À¸Í£¹£¸¡Ý£·£±¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡Ê£±£¸Æü¡¦ÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤¬¿À¸Í¤È¤ÎÂè£±Àï¤Ë£·£±¡½£¹£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¸ß³Ñ¤ËÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡Ê£Ñ¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡££³£µ¡½£³£µ¤ÎÂè£²£Ñ½ªÈ×¤ËÏ¢Â³£±£²¼ºÅÀ¤Ç°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò¼º¤¦¤È¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¹£¸¼ºÅÀ¡££Â£²¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤éÍèµ¨¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ë£Â¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¿À¸Í¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ê£²¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¸Î¾ã¼Ô¤òÊú¤¨¡¢Æ±ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÜ¿¦¤Î£Ð£Ç¶¶ËÜÎµÇÏ¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÇðÁÒÅ¯Ê¿¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¿À¸Í£´¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥Æ¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£±£¹¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë£¶Àï¤Ç¤Þ¤À£±¾¡¡£¿¹¹âÂç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡Ö½ªÈ×¡¢ºÇ¶áÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¿¡¼¿Ø¤ËÉü³è¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ë¤â¼ý³Ï¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡££Ó£Ç¶¶ËÜ¾°ÌÀ¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¼«¤é¤Ë¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤¿¡££±£¹Æü¤ÎÂè£²Àï¤Ç°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡£
¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë