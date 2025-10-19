◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会 ▽４回戦 常葉大橘６−１磐田北（１８日・常葉ＧＦ）

決勝トーナメント（Ｔ）の切符を懸けた１次Ｔ４回戦が行われ、第２シードの常葉大橘が磐田北に６―１で快勝。主将のＭＦ長橋聖悟（３年）が２戦連続２得点と攻撃を引っ張った。加藤暁秀は静岡とのノーシード校対決を制した。決勝Ｔは２０日に抽選会が行われ、２５日にスタートする。

橘の頼れる主将・長橋が大量得点の口火を切った。前半３２分、中央でこぼれ球を拾うと、少し前に出ていた相手ＧＫの位置を見極めて、「コースが空いていた」とゴール左上隅へ冷静にコントロールショット。その２分後にも鋭いシュートでネットを揺らし、チームを勢いづけた。

序盤は中央を固めた磐田北の守備を崩せずペースをつかめない。そこで動いた。それまではトップ下でパスを回し、後輩たちの攻撃を支えていたが、「みんな調子がよくなかった」と積極的に前に出た。試合の状況を確認しながらのギアチェンジ。新井裕二監督（４２）は「精神的に成長した」と目を細めた。

新チーム結成時は「感情をコントロールできなかった」と長橋は振り返る。調子の悪いときは下を向いていた。しかし経験を重ねて「何がチームに最適か」を一番に考えるように変わった。粘り強さが増し、県ユースＡリーグでも白星が増えて、現在は首位。プリンス復帰も見えてきた。

８年連続で決勝Ｔ進出を決め、もちろん目指すのは２０１２年以来１３年ぶりの優勝。「中学も高校の女子も全国に行った（総体準Ｖ）ので、自分たちも」。高い攻撃力を生かして勝ち進む。（里見 祐司）