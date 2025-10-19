「待て」と言われた瞬間の表情が切なかわいい…ラブラドールの姿に4万いいね！【ママリ】

お散歩前「待て」と言われたラブラドール、けなげな待ち方に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ラブラドールの横綱(@yokozuna_lab)さんの投稿です。わんちゃんは、とてもお利口で健気。飼い主さんのことが大好きな様子を見ると、愛おしさがあふれますね。





投稿者・ラブラドールの横綱さん(以下、飼い主さん)は、散歩の前に、愛犬・横綱くんに「待っててねー」と声をかけたところ…？

©yokozuna_lab

あさんぽ前「待てだよー」って言いながら家の鍵かけてて、終わって見たらこれのまま動かず待ってました😂ごめんごめん💦

「待て」という声掛けに、きちんと従っている愛犬。リードがお顔にひっかかっていても、頑張って待つ姿を見ると、愛おしくなりますね。その視線からは「待っているよ。まだ？」と言っているような思いが見て取れます。



この投稿には「辛抱強い」「健気に待てして賢い子」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じて、胸が温かくなります。横綱くんと飼い主さんが、お散歩を楽しめるように願いたくなる投稿でした。

愛犬に「あっちは行けないよ」と言ったらこの顔…飼い主の投稿に5.7万いいね

鼻ぺちゃの黒ラブ サンタ君(@hanapechasanta)さんの投稿です。ある日の散歩中、愛犬・サンタ君に「あっちは除雪してないから行けないよ」と伝えたそうです。すると、漫画の一コマのような憂い顔のサンタ君。そんなにも行きたかったのか…と思わず笑ってしまうお写真です。

©hanapechasanta

あっちは除雪してないから行けないよって言ったらこの顔してた

「ショボーン…」という効果音まで聞こえてくるようなサンタ君の表情。斜め前を見つめ目尻が下げられ、悲しみを物語っています。どうしてもあっちに行きたかったのでしょうか。まるで映画のワンシーンですね。



この投稿には「行きたかったワン💦」「今にも「え～？」って聞こえてきそうでかわいい🥰」といったコメントが寄せられていました。こんなにも悲しそうな顔をされてしまっては、願いを叶えてあげたくなってしまいますね。サンタ君の切ない表情に思わずこちらもキュンとなる、素敵な投稿でした。

ダウンを着たら睡魔が…愛犬のウトウト顔に2万いいね

ふわパパ🧸(@Fuwanopapa)さんの投稿です。わんちゃんの表情はとても豊か。そのひとつひとつはとても愛らしいですよね。いろいろな表情を見せてくれる愛犬たちに、飼い主さんは大きな幸せを感じるはずです。



投稿者・ふわパパ🧸さんは、愛犬ポメプーのふわちゃんのかわいい表情を投稿してくれました。

©Fuwanopapa

あ~、眠くなってきた🧸( ¯꒳​¯ )ᐝ

あったかそうなダウンを着たふわちゃん。暖まってきたせいか、だんだんウトウトしてきたようです。眠たげな表情がとてもかわいいですよね。このままそっとしておいたら、お昼寝してしまうのでしょうか。



この投稿に「かわいい😍💕ダウンに埋もれちゃってますね🥰」「すごくやさしいおばあちゃんぽさ」などのリプライが寄せられました。かわいいウトウト顔に癒される投稿ですね。

