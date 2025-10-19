「安倍元総理も加入」「池田大作氏を国会招致要求」…公明党が恐れる反創価グループ「四月会」のトラウマ

創価学会を執拗に「攻撃」した過去

自民党総裁選後に公明党が下した「自公連立政権からの離脱」という決断に、永田町が揺れている。

総裁選までは、衆参両院で自公の議席数が過半数を割る少数与党を前提に、自民党がどの野党の協力を取り付けて過半数を確保するかが焦点だった。

ところが、公明党の連立離脱により、立憲民主党・日本維新の会・国民民主党が首相候補を一本化できれば、政権交代が起きる可能性が生まれた。自民党の新総裁に選出された高市早苗氏は新たな連立枠組みの構築が急務となり、永田町は自公の連立枠組みができた1999年以来の大騒動に見舞われている。

「とても首班指名で『高市早苗』と書くことはできない」

公明党の斉藤鉄夫代表は連立政権からの離脱を表明した10日の記者会見で、21日召集の臨時国会で行われる首相を選出する首班指名選挙への対応について、こう説明した。

一方、1回目の投票で決まらず、上位2人の決選投票となった場合の対応に関しては、「党の中で話し合って決めたい」と回答を留保している。もっとも、斉藤氏は「個人の考え」として「いきなり野党の方に投票するのはちょっと考えにくい」とも話し、政権交代に与することには消極的だ。

一方、連立離脱を通告された自民党は、2024年の衆院選で公明党が候補者を擁立した小選挙区に、独自候補を擁立する検討に入るなど、早速、自公の選挙協力が白紙となった影響が出始めている。

連立から離脱した以上、公明党が議席数の維持を重視するならば、いっそのこと野党との協力に舵を切っても不思議ではない。だが、公明党ならびに支持母体の創価学会は自民党の反目に回ることには慎重で、自民党と連立を組む以前には、自民党から執拗な創価学会攻撃を受けた苦い記憶もある。

自民党による創価学会攻撃が先鋭化したのは、1993年8月、非自民・非共産勢力が結集した細川護熙政権の誕生以降だ。自民党は初めて野党に転落した後、批判の矛先を２つの勢力に向けた。自民党を離党して非自民連立政権の誕生を主導した小沢一郎氏と、小沢氏に協力した公明党・創価学会だ。

謎の組織「四月会」のトラウマ

なかでも自民党が攻撃の手を強めたのが創価学会で、「宗教団体が実質的に支配している政党が政権に入って政治権力を行使するのは、政教分離の原則を定めた憲法20条に違反する」と牙をむいた。

1994年には反公明・反創価学会の議員でつくる「憲法20条を考える会」が結成され、さらに同会が母体となって反創価の宗教団体や有識者らも加わった「信教と精神性の尊厳と自由を確立する各界懇話会」（通称：四月会）が設立された。

「憲法20条を考える会」および「四月会」には当時当選1回だった安倍晋三元首相も名を連ねており、「あいつ（安倍氏）があの会にいたことは今でも忘れていない」と根に持つ公明党関係者もいる。

自民党の創価学会攻撃が極まったのは、1995年秋の臨時国会だ。同年夏の参院選で創価学会の支援を受けた新進党が躍進し、自民党は危機感を強めていた。この臨時国会では同年に起きた地下鉄サリン事件を受けて、宗教法人法改正案が審議されていたが、自民党はこの機をとらえて創価学会の池田大作名誉会長を参考人として国会招致するよう要求したのだ。

この池田氏の国会招致要求は創価学会に衝撃が走ったとされ、与野党協議の結果、池田氏の招致は見送られたが、創価学会を動揺させるには十分だった。自民党は水面下で創価学会に対し、新進党から離れて自民党に協力するよう働きかけるようになり、創価学会攻撃の打ち止めも示唆していた。1999年に公明党・創価学会が連立政権入りを決断した背景には、自民党による執拗な創価学会攻撃を終わらせたい側面もあった。

連立政権入り以前の状況を知る公明党関係者は今回の連立離脱について、「すぐに昔のような『反自民』に戻るわけではないだろうが、野党と連携・協力する場面も出てくるだろう。またあんなことにならないといいが」と先行きを案じた。今後、自公の関係性がどうなっていくのか注目が必要だろう。

