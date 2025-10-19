「小川は同級生の誇りだったんですけどね……」──そう語るのは、既婚の男性部下X氏との"ラブホ通い詰め"問題がいまだ紛糾している前橋市の小川晶市長（42）の高校時代の同級生だ。

【写真】小川市長の“平成の女子高生時代” キリッとした目元と蠱惑的な口元の卒アル写真ほか

小川市長は記者会見や市議会で「男女の関係はない」などと説明をしたが騒動はおさまらず、10月12日に市民対話会を開き問題について改めて釈明した。進退についてはこれまで「民意を確認する」と明言を避けてきたが、10月17日に市長自身の給与を50％減額し、市長職を続投すると表明した。

民意の確認が済んだということだろうか。しかし前橋市政関係者は市長の続投表明に違和感を覚えたようだ。

「10月13日、『民意を確認するため』に非公開の市民対話会を開いたのですが、名ばかりの会でしたよ。支援者が主催して、集まったのは元々市長を応援している人ばかりでした。入口では身分証を見せる必要もあり、気分を害して直前で参加を取りやめた人もいました。結局は単なる支援者集会にすぎず、これでは一般の市民がどのように考えているか、小川市長としても分からないはずです。

そもそも『男女の関係がなかった』のであれば堂々としていればいい。それに市長を続けるなら公務には出るべきだと思いますが、問題が発覚した後、大きな公務の欠席も続いていたでしょ。言行不一致ですよね」（同前）

確かに、NEWSポストセブン取材班が小川市長に直撃取材をした9月17日から、小川市長は複数の対外的な公務をキャンセルしている。

性教育フェスタも欠席

まずは9月20日に開催された前橋市戦没者追悼式。先の大戦に関係する市が開催する最も重要なイベントのひとつだ。この時点ではまだ記事を公開していなかったため、小川市長の突然の欠席に現場では動揺が広がっていた。

10月3日には「群馬の未来を考えるシンポジウム」を欠席。群馬経済同友会の未来探索委員会が主催し、山本一太知事や、高崎市長の富岡賢治氏、太田市長の穂積昌信氏ら県内の首長が集まり、県の未来像について議論がなされたが、ここにも小川市長の姿はなかった。

「9月23日には、『親子で楽しむ性教育フェスタ』という催しが県青少年会館にて開催されましたが、イベント内で企画されていたトークセッションも欠席。内容が内容だけにこのイベントの欠席は理解できなくもないですが……。でも重要なイベントの欠席は、続投の意思と矛盾しています」（同前）

公務の欠席が続いた理由について、小川市長は「混乱を生じさせる」などと説明しているが、違和感を持つ市民は多いようだ。

こういった騒動を注視しているのは、市民だけではない。高校時代の同級生もこうため息をつくのだ。

「今回の報道は本当にもうびっくりですよ。彼女は、弁護士になって県議会議員、さらに市長となった人です。同級生が集まった時には、毎回『小川ってすごいよね、俺たちの自慢の同級生だよ』って、話題になるほど有名でした。だから、今回のような事で足元をすくわれて欲しくなかった。

ホテルで密会していて何もない？ そんなわけないでしょって、そんな事通じるわけいでしょって普通は思いますよ。報道後の対応もなんというか、往生際が悪いという印象です」

小川市長は高校で少林寺拳法部に所属し、ストイックな青春を送っていたようだ。卒業アルバムには部活動を振り返ってこんな文章を寄せている。

〈少林寺拳法部の思い出…アザだらけになって練習したこと。県大会で賞をとったこと。みんなで語り合ったこと。たくさんの友達ができたこと。全国大会に出場したこと全部大切な思い出です。楽しかった〉

白い道着に身を包んだ小川市長の若々しい姿には現在の面影があるが、キリッとした目元と蠱惑的な口元が印象的だ。いまよりも眉が細く、長澤まさみというよりも鈴木亜美似だろうか。前出の同級生も「確かラガーマンで小川に告白したヤツがいた」と振り返るが、熱烈な支援者もいる小川市長のルーツを感じる。

卒業文集のフリースペースには、イラスト付きでこんなフレーズも書き残している。

「流れる雲のように 1秒ごとに変わりゆくぼくたち」

小川市長はこの窮地を変えられるか。