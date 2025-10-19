大谷翔平（31）とともに2年連続の世界一に挑むドジャース。今季はリリーフ陣の崩壊が大きな不安要素だったが、ポストシーズンに入ってチームを救ったのが、シーズン中は結果を残せずにいた佐々木朗希（23）だ。

今季、ドジャースに加入した佐々木は開幕から8試合に先発で登板し、1勝1敗、防御率4.72の成績で期待を大きく裏切った。

5月13日に右肩の「インピンジメント症候群」で負傷者リスト入りして、9月末まで4か月の離脱。この間、マイナーで5試合に登板するも勝ち星はなく、メジャー再昇格後は中継ぎに回った。

この時点まで、今季の佐々木に期待する声は限りなくゼロに近かったと言っていいだろう。

本誌「週刊ポスト」も春先から球速の低下が見られる佐々木がメジャーで活躍できるかに疑問符を投げかけてきた（2025年2月7日号）。

ドジャースのロバーツ監督の信頼もなかった。

「マイナーで防御率6点台だった佐々木は再昇格後も当初は、"モップアップ（敗戦処理）"と考えられていた。チームはリリーフ陣が崩壊状態で、先発からシーハンやグラスノー、カーショーをブルペンに回しているような状態のなか、佐々木もテスト的に使われたが、ポストシーズンに向けた期待は大きくなかった」（スポーツジャーナリスト）

そんな評価が一変したのが10月10日（日本時間、以下同）のフィリーズとの地区シリーズ第4戦だ。

1イニングなら打たれない

同点の8回から登板した佐々木は異例となる3イニングを任されてパーフェクトリリーフ。本塁打王のシュワーバー、MVP2回のハーパーらを抑え込み、チームの勝利を呼び込んだ。試合後にロバーツ監督も「ブルペンからの登板では史上最高級のパフォーマンス」と佐々木を激賞。

"見くびってすみませんでした"――そんな言葉が口を突いて出るような快投だった。

佐々木は高校時代、ロッテ時代を通じて登板過多を避ける"過保護"だったとの批判が根強くあるが、昭和の時代に連投に次ぐ連投で"権藤、権藤、雨、権藤"の流行語まで生んだ元中日エースの権藤博氏は佐々木の才能を高く評価している。

「ポストシーズンにリリーフとして臨んだ佐々木の投球に驚きの声があがっているが、彼の素材からしたらこの程度の結果は当たり前です。投手としてのポテンシャルは大谷以上ですからね。佐々木の力をもってすれば、メジャーの強打者でも1イニングなら抑えますよ。先発完投を目指せるローテーションピッチャーですから、3イニングのロングリリーフだって簡単にできて当然なんです」

ロッテ時代の佐々木は5年間、1度もシーズン通して先発ローテを守れなかった。今季も右肩を故障して離脱したわけだが、それがケガの功名となった部分もありそうだ。

5球団で投手コーチを歴任し、若き日のダルビッシュ有や田中将大を育てた名伯楽として知られる佐藤義則氏はこう言う。

「故障で長いイニングを投げさせることに不安もあってのリリーフ起用でしょうが、佐々木は抑えに転向して成功しやすいタイプです。球は速くてスプリットがよく落ちるから、1イニングだとなかなか打たれない。ポストシーズンの短期決戦ということでベンチの起用も本人の投球も思い切りが良く、いいほうに働いている。年間を通じて抑えとなると、毎日のようにブルペンに入らなければならず、故障持ちには難しかったでしょう」

極端にいい時がある

ブルペンの惨状を考えれば、佐々木は2年連続世界一に向けた最大のキーマンかもしれない。

より大きな期待に応えるためには課題もある。

フィリーズ戦での快投ののち、10月14日のナ・リーグ優勝決定シリーズの対ブルワーズ初戦で2点リードの9回裏に登板した佐々木は2四球、1安打を許して1失点。ゲームを締められなかった。

前出・佐藤氏が言う。

「佐々木の難点は、制球がいい時と悪い時が極端なこと。投げるバランスが良ければストライクが入るし、バランスが崩れるとボールばかり続く。1イニングなら打たれないというのは、ストライクさえ入ればという条件付きの話です。短いイニングの登板だから思い切ってバッターを攻めていき、ホームベースの上で勝負してほしい」

メジャーの頂点に手が届くところまで来てなお、"未完の大器"であることも佐々木の魅力だろう。前出・権藤氏が言う。

「まだまだ馬力、体力がないから、これからですよ。大谷は年々たくましさを増してあれだけの選手になったが、佐々木は故障をしないで1年間投げ続けることができるかが問題。そこができてくれば、本当に凄いピッチャーになりますよ」

海を渡った"令和の怪物"は、苦しんだシーズンの末に最後に大きな仕事をするのか。世界一へはここから本番の戦いだ。

※週刊ポスト2025年10月31日号