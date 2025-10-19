「本格的なグラビア撮影はいつぶりだろう。懐かしく新鮮でした」。撮影を終えた菊川怜は生き生きと微笑んだ。最近は15年ぶりの映画など女優業も再開し、「久々の台本にあがきつつ（苦笑）、お芝居の現場に胸が高鳴りました」と語る。

公開中の主演映画『種まく旅人〜醪のささやき〜』は、第一次産業を応援する「種まく旅人」シリーズの最新作。兵庫・淡路島で日本酒と酒米の山田錦をつくる人々を描き、菊川は日本酒産業の実態を探るべく現地へ赴く、農林水産省官僚の神崎理恵を演じている。

「日本酒オタクの理恵さんは気持ちに忠実で、信じる道をまい進するタイプ。相手の懐へストレートに飛び込んで人々の"心に種まく"魅力的な女性だと思いました。でも私自身は、彼女ほど他人の心のひだには触れられないかなぁ。自分が関わることに責任を感じて、踏み込むことには躊躇しちゃいますね」

自身とかけ離れた役だからこそ、演じる面白さも増したと振り返った。

現在は三児の子育てを中心とした生活を送り、台詞を覚えるなど仕事の準備は早朝にこなす。肉体的にハードな面もあるが、ものづくりの現場がやっぱり好きだと言う。

「心理的にゾ〜ッとするような悪人役とか、ふりきったコメディとか。これまでの"菊川怜"のイメージを覆すような役にも挑戦していきたいです」

極悪人を演じる際は感情を引きずって「普段も悪い顔になっちゃうかも」と笑う。そんな後味も楽しんで"新しい自分"を見てみたいと語った。

【プロフィール】

菊川怜（きくかわ・れい）／1978年生まれ、埼玉県出身。東京大学工学部建築学科卒業。1997年、大学在学中にスカウトされてモデルデビュー、1999年に女優デビュー。『情報プレゼンター とくダネ！』（フジテレビ系）サブ司会、『真相報道 バンキシャ！』（日本テレビ系）でキャスターなどマルチに活躍。主演映画『種まく旅人〜醪のささやき〜』が全国公開中。

写真は「WebLEON 美しい人」（主婦と生活社）より

撮影／野口貴司 取材・文／渡部美也 プロデュース／Kaori Oguri

※週刊ポスト2025年10月31日号